Du kan få problem med bolånet i höst – se upp för detta

Det svänger snabbt på bolånemarknaden. Nyheter24 har därför pratat med ekonomen Stefan Westerberg som spår hösten 2025 utifrån hur ditt bolån kan påverkas. Och det finns vissa problem som skulle kunna uppstå.

Den 18 juni sänkte Sveriges Riksbank styrräntan senast. Numera ligger den på 2,00 procent. Löpande har dessutom bankerna, omvartannat, sänkt sina bolåneräntor.

I en rapport från SBAB från 2024 visar det sig att 61 procent av hushållen i Sverige äger sin egen bostad, medan 39 procent hyr. Det innebär att omkring 40 procent av svenskarna har bolån.

Med andra ord påverkas många av de stora svängningarna som kan ske på i den svenska ekonomin.

Så kan ditt bolån påverkas i höst

Annons

I takt med att fler spår ytterligare räntesänkningar innan 2025 nått sitt slut, har Nyheter24 sökt svaren på hur hösten kan se ut.

Länsförsäkringars privatekonom, tillika analytiker, Stefan Westerberg, redogör att många svenskar förväntar sig en rörlig bolåneränta på 2,86 procent inom ett års tid. Något han menar är rimligt med tanke på att vi nu har en turbulent omvärld som kan påverka räntan upp och ner på både kort och lång sikt.

– Men förväntan är samtidigt försiktig då Riksbanken öppnat upp för att sänka styrräntan ytterligare gång i år, som då skulle sänka de rörliga bolåneräntorna både under förväntansbilden och dagens nivåer som nu ligger på 2,84 procent i genomsnitt bland de fem största bolåneutgivarna.

Ekonomen om ditt framtida bolån: Mycket är osäkert

Annons

På kort sikt väntas räntorna ligga kvar på nuvarande nivå, eller sjunka marginellt, tror Westerberg.

– Vi tror att Riksbanken sänker styrräntan en gång till i år och att vi i slutet av året har rörliga bolåneräntor runt 2,7 procent i snittränta, det vill säga listränta minus rabatt, säger han och förklarar vidare:

– Men mycket är osäkert, och kom ihåg att rörligt avtal har en bindningstid på tre månader som bidrar till en viss eftersläpning mellan en förändring i styrränta och dess inverkan på bolåneräntor.

Vilka risker finns för bolånet på kort sikt?

– På det makroekonomiska planet har vi en rad geopolitiska risker, i form av bland annat krig och handelskonflikter, som snabbt kan påverka ränteläget. I svensk kontext har vi problem med en för hög inflation, som argumenterar för att styrräntan ska ligga still, och en för låg ekonomisk tillväxt i kombination med en hög arbetslöshet, som motiverar en sänkning av styrräntan.

Annons

Stefan Westerberg. Foto: Pressbild Länsförsäkringar

Å andra sidan spår Westerberg att de makroekonomiska riskerna, över tid, spelar större roll i den miljö det finns många risker. Och ur en svensk kontext påverkas vi väldigt mycket av vad som händer i världen.

– Några av Sveriges större ekonomiska problem är att inflationen är för hög, tillväxten för låg och att många är arbetslösa. Så om dessa saker består så är det problematiskt tillika en risk sett till var vi står idag. Därtill har Sverige många strukturella utmaningar som också kan ses som risker om det inte hanteras bra.

Annons

3 tips: Tänk så här med ditt bolån hösten 2025

För att du ska ha så bra koll som möjligt inför hösten 2025 väljer Stefan Westerberg att dela med sig av tre tips som du ska ha i åtanke när det rör ditt bolån:

1. Ha marginaler i privatekonomin

– Räntorna kan vara på väg ner men ingen vet med säkerhet hur det kommer att bli. Ta det säkra före det osäkra, ha marginaler och ta inte ut något i förskott, säger han.

2. Var prismedveten

– Jämför och förhandla din ränta som har en stor påverkan på din privatekonomi. Var beredd att byta bank för att få en bra boränta.

3. Ta fram en långsiktig spar-strategi