Fler självmord när äldre får sömnmedel

Under nio år följde forskarna 280 000 svenska invånare över 75 år på äldreboenden. Under perioden begick 110 personer självmord. Hälften av självmorden inträffade under personernas första år på äldreboende. Flest självmord begicks av män. Men enligt studien var självmordsrisken lägre hos de äldre som fick antidepressiva.

Bland dem som fick läkemedel mot sömnproblem såg man däremot en fördubblad risk för självmord. Risken för självmord ökade ytterligare om personen även hade en historia av självskadebeteende bakom sig.

"Mer kan göras för att förbättra den psykiska hälsan hos äldre personer på våra boenden", säger studiens ledare Margda Waern, professor i psykiatri med inriktning suicidologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Studien är publicerad i International Journal of Geriatric Psychiatry.