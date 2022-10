Tiktok växer som nyhetskälla när andra backar

Fakta: Sociala medier som nyhetsförmedlare Andel av användarna på olika sociala plattformar som säger att de regelbundet får sina nyheter från plattformen: Twitter = 53 procent Facebook = 44 Reddit = 37 Tiktok = 33 Youtube = 30 Instagram = 29 Snapchat = 15 Linkedin = 13 Twitch = 13 Whatsapp = 10 Tiktok är den enda plattformen med en tydligt uppåtgående trend över de senaste två åren. Siffrorna kommer från en undersökning genomförd i USA mellan juli och augusti i år. Källa: Pew Research Center

En tredjedel av de amerikanska Tiktok-användarna får regelbundet sina nyheter från plattformen, visar en ny undersökning genomförd av tankesmedjan Pew Research Center i USA. Undersökningen tittar inte på hur många användare som även får till sig nyheter i andra kanaler, men en tydlig trend syns när det kommer till nyheter i just sociala medier. Det är nämligen bara Tiktok som har en tydligt uppåtgående trend de senaste två åren.

Såväl Twitter som Facebook och Reddit samlar fler amerikanska användare än Tiktok, och därmed fler som regelbundet konsumerar nyheter på respektive plattform. Men där dalar siffrorna. Tiktok har gått från 22 till 33 procent av användarna som regelbundet tar del av nyheter på plattformen de senaste två åren. Samma siffra för Facebook är ett tapp från 54 till 44 procent.

Nyhetskonsumtionen i USA är i linje med övriga trender bland sociala medier-företagen, där Tiktok stadigt har tagit marknadsandelar från äldre plattformar de senaste åren.

Många unga

Enligt Pew Research Center är det i första hand personer under 30 år som får sina nyheter via sociala medier. Snapchat, Tiktok och Reddit har exempelvis i tur och ordning 67, 52 och 50 procent av sin regelbundna nyhetskonsumenter bland dem som är yngre än 30 år.

En tydlig trend syns också bland vilka det är som tar till sig nyheterna på de olika plattformarna när det kommer till män och kvinnor. Kvinnor utgör en klar majoritet på Facebook, Instagram, Tiktok och Snapchat medan män är i övertag på Youtube, Twitter och Reddit.

Problem med trovärdigheten

Techsajten The Verge rapporterar om flera av de problem med falska nyheter som spridits på bland annat Tiktok den senaste tiden. Däribland kring coronapandemin och kriget i Ukraina. Tiktok har dock också varit en tydlig nyhetskälla för många just när det kommer till ögonvittnesskildringar från Ukraina, rapporterar The Verge.

Tiktok var även en populär plattform för de som ville följa direktuppdateringar från förtalsrättegången mellan Johnny Depp och Amber Heard.