Kolet är kung – utsläppsjätten mot nya rekord

De globala koldioxidutsläppen var cirka 38 000 miljoner ton 2021. Kinas andel var cirka 33 procent eller 12 500 miljoner ton.

På andra plats kom USA med 4 800 miljoner ton (12,55 procent), och trea var EU med 2 800 miljoner ton (7,33 procent).

Sverige släppte ut cirka 39 miljoner ton, eller 0,1 procent av de globala utsläppen.

Utsläppen per capita toppades 2021 av Qatar med 34,4 ton per person. Tvåa kom Kuwait, 22,5 ton, och trea var Bahrain, 21,5 ton. Sveriges utsläpp per capita var 3,82 ton.

Källa: Edgar