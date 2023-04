Ã…klagaren: "Klart man haft ett extra driv"

— En del av de här utredarna har varit med ända sedan natten den 2 augusti, så det är klart att det var väldigt starka känslor. Man har ju levt med det här under en väldigt lång tid och en del av utredarna har varit stödpoliser för föräldrarna, säger Anna Svedin till TT.

Som åklagare i södra Stockholm, och innan dess på riksenheten för internationell och organiserad brottslighet, hade Svedin tidigare sett mycket grov brottslighet på nära håll. Ändå stack dödsskjutningen av tolvåriga Adriana i Norsborg sommarnatten den 2 augusti 2020 ut.

— Redan när Adriana sköts kände jag som medborgare att det var otroligt viktigt att man skulle kunna lagföra gärningsmännen, och sedan när jag blev förundersökningsledare är det klart att man hade ett extra driv. Även polisens utredare har haft det, säger hon, men tillägger snabbt:

— Men vi har också varit extremt noggranna med att inte låta det drivet gå överstyr så att man agerar på sätt som gör att man inte ser saker och ting på ett korrekt sätt. Vi har verkligen varit noggranna med att väga och mäta bevisen och diskutera väldigt mycket.

Ett blomstertåg till Adrianas minne på tvåårsdagen av hennes död. Tolvåringen sköts ihjäl vid en McDonaldsrestaurang i Norsborg söder om Stockholm i augusti 2020. Arkivbild.

Lång rättegång

Rättegången var ovanligt lång med 27 förhandlingsdagar, delvis eftersom nytt bevismaterial tillkom under tiden, men processen var bra och det hölls hela tiden god ton, säger hon.

TT: Kom det några överraskningar?

— I vissa förhör fick man mer information än vad jag hade väntat mig. Oftast är det "ingen kommentar" men nu hade ju samtliga, även de som åtalades för mordet, en berättelse och det gör att det blir lite lättare att angripa, säger Svedin.

Under rättegången gjorde hon flera gånger en poäng av att de tilltalade varit helt tysta under polisförhören och först under rättegången kom med förklaringar sedan de fått ta del av all bevisning som fanns mot dem.

— Det är klassiskt i den här typen av mål. "Ingen kommentar", sedan läser man hela förundersökningen och kommer till tingsrätten och försöker sicksacka sig runt bevisningen. Och jag kan väl säga att jag inte tycker att det gick så bra. I ett sådant här stort mål när det finns så mycket bevisning kan man inte ha allt det i huvudet och försöka sicksacka sig runt det.

Gängvåldet fortsätter

Målet kommer överklagas och en ny vända är att vänta i hovrätten. Samtidigt ser Anna Svedin hur det hänsynslösa gängvåldet fortsätter att plåga Sverige, efter mordet på Adriana kanske mer än någonsin tidigare, säger hon.

— Efter den 2 augusti 2020 har ju situationen fullkomligt gått över styr.

Hon tycker det är dags för politikerna att "ta krafttag".

— Gräv ned stridsyxorna och sluta med sandlådedebatterna och ta nu ett stort ansvar för hur Sverige ska utvecklas i framtiden, för jag är djupt oroad över den här utvecklingen.