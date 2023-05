Så få barn har inte fötts på 20 år

Under årets första tre månader föddes 1 700 färre barn än under första kvartalet i fjol. I 25 kommuner var antalet födslar det lägsta på hela 2000-talet. Senast det föddes så få barn under det första kvartalet var 2003, och då var befolkningen 1,6 miljoner invånare färre än i dag.

"Trenden pekar nedåt på flera håll runt om i landet. I 178 kommuner föddes färre barn under årets tre första månader än under motsvarande period i fjol", säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Mest minskade födslarna i Umeå, Eskilstuna och Nacka kommun.