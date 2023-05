Polisens larm efter Stockholmsderbyt: "En ordentlig föryngring"

Under söndagen skulle en av Sveriges hetaste fotbollsmatcher spelas på Tele2 Arena i Stockholm. Djurgården tog emot antagonisten och lokalrivalen AIK i vad som skulle komma att bli en match som sent kommer att glömmas.

Mål och två röda kort

Efter 82 minuter satte Marcus Danielsson 1-0 till hemmalaget Djurgården. Därefter började matchen spåra ur när först Axel Björnström blev utvisad för gästerna AIK. Kort efter det kom sedan den andra utvisningen när AIK-spelaren Erick Otienno också fick syna det röda kortet.

Som om inte det var nog skulle Stockholmsderbyt komma att få en dyster avslutning. Mängder med supportar på bortaläktaren började kasta in pyroteknik på planen och mot läktarna.

Allt fler yngre individer

Situationen eskalerade vilket fick poliser att rusa in på planen med hundar och kravallutrustning. Supportrar hade kastat in bengaler, bangers och stormade till slut in på planen. I en intervju med TV4 uttrycker polisen och kommenderingschefen Tobias Lövström en oro över utvecklingen.

– Vi bedömde att ordningsvakter och arrangörer inte klarade av det själva så vi klev in med vår personal, både med hundförare och med uniformerad polis, och tryckte tillbaka individerna som tagit sig in på spelplanen, förklarar han.

Tobias Lövström berättar för TV4 att man från polisens håll ser en negativ trend i att allt fler våldsverkare vid fotbollsmatcher är yngre.

– Vi behöver jobba med ungdomar. Vi ser en ordentlig föryngring av de här individerna som stökar under matcherna. Vi behöver komma till bukt med med. Det är en oroande utveckling som det är just nu.