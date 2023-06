SMHI varnar för skyfall – risk för översvämningar

Varningen gäller för Halland, nordligaste Skåne, västra Kronoberg, sydvästra delen av Jönköpings län och södra delarna av Västra Götaland.



SMHI: Risk för översvämningar

Sent under måndagseftermiddagen väntas ett kraftigt regnområde med inslag av åska röra sig in över området. Källare, dagvattensystem, vägar och viadukter riskerar att översvämmas av de stora vattenmängderna, varnar SMHI. Även trafiken kan påverkas.

Vissa platser kan få mycket stora mängder regn, men det väntas stora lokala variationer och det är därför svårt att säga vilka områden som riskerar att drabbas värst, enligt SMHI.

Varningen gäller till klockan 04 söndag morgon.