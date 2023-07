Man utsatte fyra flickor för sexuella övergrepp via nätet – döms till nio års fängelse

Nu döms han till nio års fängelse av Växjö tingsrätt för en lång rad brott, så som våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering samt försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.



Enligt åtalet skulle den tolvåriga flickan bland annat ha utnyttjats för sexuell posering vid minst 15 tillfällen och även utsatts för barnvåldtäkt via nätet.

Nio års fängelse för sexövergrepp

Polisen kom mannen på spåren i december förra året. Den 9 december stämde mannen träff med henne i Växjötrakten. Träffen blev dock inte av – och mannen greps i stället av privatpersoner som tillkallade polis. Under utredningens gång uppdagades att mannen även utsatt tre flickor i Göteborg, som samtliga är under 15 år, för sexualbrott via nätet.

Mannen döms också för att ha genomfört sexuella handlingar med hundar vid sex olika tillfällen. Mannen har nekat till brott.