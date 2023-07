Ordningsvakten avslöjar – därför kommer du inte in på krogen

Det är inte alla som har tur när de ska ut för en kväll på krogen. Vissa kommer inte ens in genom dörren, trots att de väntat snällt i kön. Men vad är det som gör att ordningsvakter nekar någon vid entrén? Ordningsvakten Sam berättar för Nyheter24 vad man som vakt håller utkik efter när festsugna gäster vill komma in på krogen.

Varför man inte släpps in av ordningsvakten

Enligt Sam handlar det i första hand om hur alkoholpåverkad man är. Har en krog alldeles för berusade gäster kan det nämligen påverka krogens alkoholtillstånd.

– Om krogen åker på en inspektion under kvällen och inspektörerna ser att besökarna är märkbart berusade så betyder det att det brustit i antingen alkoholserveringen från serveringspersonalens sida, eller att besökaren anlänt till krogen i ett redan märkbart berusat tillstånd men ändå släppts in av vakterna. Detta i sig kan leda till att inspektörerna väljer att dra in krogens alkoholtillstånd, säger Sam.

Andra faktorer kan också avgöra om du kommer in

– Andra faktorer som avgör om besökaren blir insläppt eller inte är om den specifika krogen har en gästlista och besökaren inte finns med på denna, säger ordningsvakten.

Enligt honom handlar det även om att man har en dålig attityd och stör ordningen redan utanför krogentrén.

Sam har jobbat som ordningsvakt i sju år och finns på Tiktok under namnet @Skyddsam där han delar med sig av tips och råd kring säkerhet i vardagen.

Fadde: Det här ska du inte göra – om du vill komma in på krogen

Ordningsvakter kan bedöma redan i kön om du får komma in på krogen eller inte. Foto: Adam Ihse/TT

Bartender: "Här är fem grejer alla som går på krogen måste tänka på"