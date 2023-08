Tusentals drabbade av regnet – kan slå rekord

Fakta: Så många skador efter översvämningarna Den 16 augusti hade de fyra största försäkringsbolagen fått in följande anmälningar om skador efter senaste tidens oväder. Det rör främst översvämningar men också enstaka blixtnedslag. Länsförsäkringar: 1 700 skadeanmälningar If: 1 120 skadeanmälningar Folksam: 1 200 kunder, varav vissa kan ha anmält flera skador Trygg-Hansa: 935 skadeanmälningar Källa: If, Länsförsäkringar, Trygg Hansa och Folksam

Tusentals personer har drabbats av Hans och de regnoväder som svept över Sverige under senaste tiden. Framför allt handlar det om översvämningar i villor, fritidshus och källare. Men även en del bilister har drabbats av att köra in i vattenfyllda viadukter, eller fått vatten in i garaget vilket skadat bilar, uppger Trygg-Hansa. Ett fåtal företag har också anmält skada.

De största försäkringsbolagen i Sverige If, Länsförsäkringar, Trygg-Hansa och Folksam har fått in över 4 500 skadeanmälningar. I vissa fall har en och samma person lämnat in flera anmälningar för exempelvis både hus och bil.

Rekordmånga

Sverige har drabbats av omfattande skyfall tidigare, som exempelvis i Gävle för två år sedan och Malmö 2014. Men nuvarande skyfall och översvämningar är speciella.

— Det som skiljer dessa regnoväder är omfattningen på vädret geografiskt, att det förekommit översvämningar och skyfall över nästan hela landet och under lång tid. Det har vi inte sett tidigare, säger Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Han tror att den senaste tidens regnoväder kan slå rekord när det gäller antalet skadeanmälningar som gäller översvämningar.

Och för If har den senaste tidens regnoväder redan slagit rekord. De har fått in nästan dubbelt så många skadeanmälningar på senaste tiden, 1 120 jämfört med översvämningarna i Gävle 2021, som resulterade i 532.

Varningar ligger kvar

Vid översvämningarna i Gävle föll rekordmycket regn under två timmar, nu har regnovädren pågått i nästan två veckor. Om kostnaden för skadorna blir dyrare än i Gävle 2021 är dock oklart.

På Folksam och Länsförsäkringar är det något färre drabbade, men fortfarande trillar det in anmälningar, eftersom det brukar dröja några dagar innan alla skador kommer in.

Därtill ligger SMHI:s röda varningar kvar, poängterar Susanne Fagerberg, försäkringsjurist och naturskadesamordnare på Länsförsäkringar.

— Det skulle inte förvåna mig om skadeantalet skulle ligga i paritet med i Gävle när augusti är slut, säger hon, även om hon uppger att det är svårt att sia om framtiden.

Minska risken

Hela samhället behöver kraftsamla för att motverka skadorna som kan uppstå på grund av oväder, och som riskerar bli vanligare i takt med klimatkrisen, lyfter Trygg Hansa.

Som individ finns det dock vissa saker att tänka på. Den som bor i hus eller villa bör till exempel regelbundet rensa hängrännor och stuprör och hålla koll på att taket och fönster är täta. Dessutom kan man kolla att dikena runt huset är tillräckligt djupa och kontrollera lutningen på tomtmarken.

Att inreda källare som boyta, eller ha badrum där, gör att kostnaderna kan skena iväg vid en översvämning.

Den som bor i lägenhet bör tänka på att inte ställa kartonger direkt på golvet i källaren eller förvara till exempel känslomässigt värdefulla saker där.

— Familjens fotoalbum har inget ekonomiskt värde, men det blir ändå en oersättlig förlust om det blir förstört, säger Maria Ankarcrona, kommunikationschef på Trygg-Hansa.