Flicka kidnappades och våldtogs – sex åtalas

En flicka under 18 år fördes bort från en pendeltågsstation i södra Stockholm, låstes in och våldtogs under pistolhot. Nu åtalas sex personer vid Södertörns tingsrätt.

Den 17 februari slog polisen till mot en adress i Huddinge söder om Stockholm. Fyra personer greps och anhölls misstänkta för inblandning i ett människorov. En av dem, en 20-årig man, häktades – men i övrigt var polisen mycket förtegen om vad som hänt. På måndagen väckte åklagare Rebecka Boholm åtal mot mannen, som suttit häktad sedan i februari, och ytterligare fem personer. Kidnappad på station Händelsen inleddes enligt åtalet den 15 februari när 20-åringen tillsammans med en 25-årig man "med våld och hot om våld" förde bort offret, en flicka under 18 år, från pendeltågsstationen Vega i Haninge, söder om Stockholm. Flickan ska därefter ha hållits inspärrad i en lägenhet och en källare i grannkommunen Huddinge, där även en då 15-årig pojke misstänks ha deltagit. Under de två efterföljande dagarna uppges 20-åringen ha fört offret till olika adresser i södra Stockholm. På en av adresserna ska flickan under hot med ett "pistolliknande föremål" ha utsatts för en grov våldtäkt av en 26-årig man. Tillvägagångssättet visar enligt åtalet på "särskild hänsynslöshet och råhet". Flickan ska även ha bundits fast i ett element, misshandlats med sparkar och slag och fått sina lösnaglar avbrutna innan polisens tillslag den 17 februari. Hotade döda familj Veckorna innan kidnappningen ska 20-åringen ha skickat meddelanden till offret i sociala medier där han hotade att döda henne och hennes familj om hon inte betalade honom 30 000 kronor. Åklagare Rebecka Boholm skriver i ett mejl till TT att bakgrunden till händelsen är att flickan hamnat i skuld till en av gärningspersonerna. Den huvudåtalade 20-åringen åtalas för människorov och försök till utpressning. 25-åringen och den i dag 16-årige pojken åtalas för människorov, 26-åringen för grov våldtäkt. Ytterligare två personer, en 25-årig kvinna och en 19-årig man, åtalas för underlåtenhet att avslöja människorov.