21-åring beordrade tonåringar att mörda – hovrätten fastställer dom

Amerikanska kaffekedjan Starbucks märker inte av något minskat kaffesug från ekonomiskt pressade konsumenter. Försäljningen under kvartalet ökade med 8 procent och vinsten per aktie uppgick till 1:06 dollar jämfört med förväntade 0:97 dollar. I förhandeln på New York-börsen lyfter också aktien 6 procent efter rapportsläppet.