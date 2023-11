Ättiksskadade flickan: "Aldrig sista gången"

"Hon såg ut som en uteliggare", säger en sjuksköterska i polisförhör. "Slarvigt kort hår, luktade urin, dåliga tänder. Hon såg ut som ett gatubarn".

En annan sjuksköterska berättar hur den iskalla lilla flickan ligger och gnyr. "Hon är mager, smal. Hon har kissat på sig. Hon är inte ren, smutsig, sorgkanter under naglarna, smutsiga fötter".

Rättegången mot flickans föräldrar börjar under måndagen i Lunds tingsrätt. De ställer sig i alla polisförhör helt oförstående till att de på något sätt skulle ha behandlat dottern illa.

Ättikan? Den gick hon upp mitt i natten och drack själv, enligt föräldrarna. Nedkylningen? Den är en följd av frätskadorna.

Och alla skadorna på kroppen? Dem har flickan tillfogat sig själv, enligt föräldrarna.

I föräldrarnas beslagtagna mobiler tar åklagaren fasta på hur de skrivit sinsemellan om sin dotter: Hon har "minne som en guldfisk", hon kallas "möget" och vid något tillfälle "Zombiekräkspya".

Satt fastspänd

I början vill sexåringen inte alls berätta för polisen. Hon säger att hon inte får berätta vad som har hänt, för då får hon aldrig komma hem igen.

— Ta inte mina syskon, vädjar hon till poliserna.

— Mamma och pappa kan ni ta, men inte mina syskon.

Dörrhandtaget var avskruvat på insidan av dörren till tvättstugan där flickan enligt åtalet satt inspärrad.

Under rättegången ska åklagare Ingegerd Jirgin spela upp åtta timmars förhör med henne. När sexåringen får se bilder på familjens kök berättar hon att hon inte brukar sitta med de andra och äta, för hon brukar sitta fastspänd i en bilbarnstol i tvättstugan.

Föräldrarna är arga på henne, förklarar hon, och hon får flytta in i tvättstugan när de inte orkar med henne. Bajsa och kissa får hon göra i en blöja, som pappan brukar byta, men han byter inte så ofta, säger hon. Förhörsledaren frågar hur det brukade lukta i tvättstugan.

— Äckligt, svarar flickan.

— Vad var det som luktade äckligt? frågar polisen.

— Jag.

"Aldrig sista gången"

På sjukhuset uppdagas att flickan är sårig från ryggslutet och neråt, där blöjan har suttit. Hon har två gamla, obehandlade frakturer i armarna, hon har sår i huvudet och färska skador i underlivet.

I förhören berättar hon om tortyrartad misshandel med sax, kokande vatten och flytande stearin, som mamman ska ha hällt på henne. Polisen frågar när mamman senast gjorde henne illa och då svarar hon "aldrig".

— Hur menar du då? frågar polisen.

— Det är aldrig sista gången, svarar flickan.

En av knäckfrågorna under rättegången är hur det gick till när hon fick i sig ättikan. Själv säger hon i förhören att hon drack den för att hon inte fått vatten trots att hon bad om det. Hon var så törstig. Men åklagaren hävdar att ett barn omöjligen kan dricka en halv till en deciliter ättiksprit frivilligt.

Beslag av ättika i flickans hem.

Föräldrarna kommer under rättegången att ta in en egen expert som ska förklara hur intaget av ättiksprit i sin tur kan förklara flickans låga kroppstemperatur när hon kom in på sjukhuset, 33,9 grader. Men den sakkunnige som åklagaren hänvisar till menar tvärtom att fynden i utredningen starkt talar emot detta.

När polisen gjorde husrannsakan i familjens hem var det bara 15 grader inomhus. Enligt den sakkunnige skulle flickans låga kroppstemperatur kunna förklaras antingen av att hon vistats i 15 grader under 26 timmar eller mera, eller minst tre timmar utomhus i nollgradigt väder.

Togs ur förskolan

Som liten gick flickan i förskola och personalen där berättar att de upplevde henne som "ett helt vanligt barn" – pigg, glad och sprallig. Redan då pratade föräldrarna om att flickan skulle utredas, vilket personalen tyckte var märkligt eftersom hon var välfungerande. Under pandemin togs hon ur förskolan och kom sedan aldrig tillbaka.

Hösten 2022 var det dags för skolstart i förskoleklass, men trots att skolplikt råder i Sverige var flickan bara fyra gånger i skolan under hela hösten och då bara en timme åt gången. Polisutredningen visar också att hon kallades hela 22 gånger till folktandvården under 2022 – men något tandläkarbesök blev det aldrig.

I dag bor flickan i en annan familj och berättar för poliserna under ett förhör att hon fått ett nytt syskon. Hon säger i polisförhören att hon längtar efter sina syskon, men föräldrarna är hon arg på.