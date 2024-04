Mamma injicerade dotter med livsfarliga bakterier

Kvinnan stod även åtalad för mordförsök, men på den punkten frikänns hon av Ångermanlands tingsrätt, som inte anser det bevisat att kvinnan haft uppsåt att döda.

Flickan, som är i förskoleåldern, hade åkt in och ut från sjukhus under längre tid med symtom som inte gick att förklara under 2023.

Flera orosanmälningar upprättades, och när läkare upptäckte att hon hade flera olika tarmbakterier i blodet larmades Socialtjänsten. Misstanken var att någon i flickans närhet medvetet gjorde henne sjuk, vilket polisanmäldes av socialnämnden i augusti.

Nekar till brott

I utredningen riktades snabbt misstankar mot den 30-åriga mamman som hade haft den huvudsakliga kontakten med vården. Hon nekade till brott och har uppgett att det finns naturliga orsaker till symtomen.

I november greps hon dock och har sedan dess suttit häktad. Nu döms hon för grov misshandel och synnerligen grov misshandel av dottern, till sex års fängelse. Hon ska även betala cirka 430 000 kronor i skadestånd till dottern.

Enligt Ångermanlands tingsrätt är det klarlagt att mamman tillfört flickan insulin och bakterier i blodet.

"Ett 20-tal vittnen har hörts i målet och trots att inget sett mamman tillföra barnet läkemedel, insulin eller bakterier anser tingsrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att det är mamman som gjort detta och därmed utsatt barnet för livshotande tillstånd och stort lidande", skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.

Googlesökningar

Utöver utlåtanden från experter, behandlade läkare och personer inom vården som haft kontakt med flickan har åklagare Christina Edlund Nilsson lagt fram internetsökningar som kvinna gjort som bevis i rätten.

Mamman ska bland annat ha googlat "kan man göra sitt barn sjukt utan att det syns".

Åklagaren menar att det rör sig om ett fall av Münchhausen by proxy, det vill säga barnmisshandel genom förfalskning av symptom, men tingsrätten tar inte ställning till den frågan i domen.

Åklagaren hade yrkat på åtta till tio års fängelse, enligt SVT Nyheter Västernorrland.

