Då håller Systembolaget stängt under midsommarhelgen

I Sverige finns idag cirka 450 Systembolagsbutiker plus cirka 480 ombud dit det går att beställa drycker.

En sak som skiljer Systembolaget från andra butiker är att man försöker att "sälja så lite som möjligt". Systembolaget har exempelvis aldrig rea på sina saker eller erbjudanden i form av "ta tre men betala för två".

LÄS MER: Då får du ALDRIG handla på Systembolaget – regeln många missar



Det inte många vet är att butikerna även är inredda för att "lura kunderna" att köpa mindre. Du får heller inte vara märkbart påverkad när du handlar. Men hur mäter man då det när personalen i butiken inte har alkoholmätare?

Många vill hinna till Systembolaget innan midsommar. Bildkälla: Johan Nilsson/TT

– Det är en bedömningsfråga och något som inte alltid är helt enkelt. Är man osäker så tar man hjälp av sina kollegor och gör en gemensam bedömning. Vi har inga alkoholmätare eller andra sätt att mäta det i butik, berättar Teodor Almqvist, pressansvarig på Systembolaget.



LÄS MER: Systembolaget: Så straffas personal som råkat sälja alkohol till minderårig

En annan justering som Systembolaget gör under storhelger då efterfrågan av alkohol är som störst är helt enkelt att stänga igen. Ibland någon enstaka dag – ibland hela helgen.

Systembolagets öppettider Midsommar 2024

Midsommarafton är en helg då svenskarna minst sagt är glada i glaset. Det vankas sång, dans, midsommarmat och nubbe.



Just därför väljer Systembolaget att stänga igen under just midsommarhelgen.

LÄS MER: Systembolaget: Så straffas personal som råkat sälja alkohol till minderårig

Här är öppettiderna:

Torsdag 20 juni: Alla butiker öppna

Fredag 21 juni (midsommarafton): Stängt

Lördag 22 juni (midsommardagen): Stängt

Söndag 23 juni: Stängt

LÄS MER: Priset höjs på bensin och diesel inför midsommar