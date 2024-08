Vägen, väg 110, där bilen körde in i huset är rak men bilen kom av ännu okänd anledning ur kurs, rammade ett staket och for rakt in genom fasaden. Bara bakre delen av bilen sågs sticka ut när räddningstjänsten anlände.

MISSA INTE:

Bil kraschade in i hus – en person till sjukhus

Humlors lokalsinne lika bra som ditt

Hundägare varnas för nya produkten: "Riktigt obehaglig"