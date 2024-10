Anders Tegnell ålder – hur gammal är han?

Anders Tegnell föddes den 17 april 1956, vilket innebär att han fyller 69 år under våren 2025.

Anders Tegnell längd – hur lång är han?

Det är oklart exakt hur lång Anders Tegnell är. Han har nämligen inte själv pratat om sin längd. Enligt sajten IMDb ska han dock vara 190 centimeter lång.

MISSA INTE: Så långa är partiledarna i riksdagen – han är allra längst

Foto: Claudio Bresciani/TT

Anders Tegnell familj – vad gjorde hans föräldrar?

I en intervju med Expressen har Anders Tegnell berättat att hans pappa var agronom i Hushållningssällskapet.

– Och jag hade två mammor. En var hemma. Sedan gifte min far om sig och hon var storköksföreståndare och arbetade på skolmatsalar och tjänstematsalar, sa han då.



Anders Tegnell utbildning – vad har han för examen?

Anders Tegnell är utbildad läkare och tog sin examen vid Lunds universitet år 1985. Han genomförde sin specialistutbildning vid Linköping universitet, enligt lärosätet, och det var också där han disputerade i medicin år 2003.

När var Anders Tegnell statsepidemiolog?

Anders Tegnell utsågs till ny statsepidemiolog år 2013 när hans företrädare Annika Linde gick i pension. Fram till 2022 satt Tegnell på posten och han var därmed statsepidemiolog under covid 19-pandemin.

Den svenska coronastrategin blev uppmärksammad världen över, fick både kritik och hyllades, och Tegnell själv blev måltavla för hot. I en intervju med Svenska Yle har han berättat om hur han under en period levde med personskydd.

– Vi gick till polisen och frågade hur vi ska tolka hoten. Men samtidigt så var det här en väldigt liten grupp. Det som gjorde att jag kunde fortsätta var vetskapen om att den gigantiskt stora majoriteten var med på det vi gjorde och stödde oss i vårt arbete.

Foto: Amir Nabizadeh/TT

Vem blev Anders Tegnells efterträdare som statsepidemiolog?

När Anders Tegnell slutade som statsepidemiolog var det smittskyddsläkaren Anders Lindblom som klev in och vikarierade på posten medan en rekryteringsprocess pågick hos Folkhälsomyndigheten. I maj 2023 stod det klart att Tegnells efterträdare skulle bli Magnus Gisslén, professor i infektionsjukdomar vid Göteborgs universitet.

– Det känns förstås jätteroligt, och jag är väldigt hedrad över att få detta viktiga uppdrag. Men nu måste jag också ta avsked av patienter som jag behandlat i över 30 år. Det blir många tårar och avsked den närmsta tiden, sa Gisslén till SvD då.

LÄS MER: Allt om Magnus Gisslén: Familj, fru, barn och utbildning

Magnus Gisslén. Foto: Jonas Ekströmer/TT

När kom Anders Tegnells bok Tankar efter en pandemi?

I november 2023 släpptes Anders Tegnells bok "Tankar efter en pandemi" där han redogör för de svenska vägvalen under covid 19-pandemin och hur det var att vara just statsepidemiolog under denna period.

– Förhoppningsvis kan boken vara en pusselbit när man i framtiden vill förstå vad som hände under de här åren och, kanske ännu viktigare, att den kan bidra till lärdomar inför nästa pandemi, sa Tegnell i ett pressmeddelande inför boksläppet.



Foto: Erik Simander/TT

Vad gör Anders Tegnell i dag?

Anders Tegnell har i dag flera uppdrag, däribland som ledamot i Linköpings universitets styrelse.

– Det är förstås väldigt roligt och en stor ära att få vara en del av styrelsen på mitt gamla universitet. Jag har ju arbetat väldigt nära akademin under stora delar av mitt arbetsliv men mest i ett utifrånperspektiv. Det ska bli väldigt spännande att få denna nya roll och hoppas jag kan ta med mig de erfarenheter jag har från andra områden och göra nytta på det sättet, har Tegnell sagt i en intervju med lärosätet.

Därutöver är Tegnell senior rådgivare vid Folkhälsomyndigheten.

Har Anders Tegnell fru eller flickvän?

Ja, Anders Tegnell är gift. Frun heter Margit Neher är arbetsterapeut och forskare vid Linköpings universitet och kommer ursprungligen från Nederländerna.

Enligt Expressen träffades paret när Tegnell studerade matematik i USA och Neher pluggade språk vid samma universitet.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Har Anders Tegnell barn?

Ja, Anders Tegnell och Margit Neher har tre barn: döttarna Annemiek, Saskia och Emily. Alla är numera vuxna och både Annemiek och Emily arbetar inom vården, som sjuksköterska respektive läkare. Saskia är civilingenjör, enligt Expressen.

Är Anders Tegnell med i På Spåret 2024-2025?

Ja, Anders Tegnell är med i På Spåret 2024-2025 i SVT. Det blir hans debut i programmet och vid sin sida har han journalisten, tv-profilen och poddaren Ebba Kleberg von Sydow.

I en intervju med VT har Tegnell berättat om hur det var att tävla med Kleberg von Sydow.

– Jag tycker det gick jättebra. Jag vet inte vad hon säger men jag tycker vi kompletterade varandra bra. Hon är mer erfaren i den här typen av situationer, så det kändes tryggt att ha henne vid min sida.

LÄS MER: Allt om Ebba Kleberg von Sydow: Man, barn, föräldrar och längd



Anders Tegnell tävlar i På Spåret 2024-2025 med Ebba Kleberg von Sydow. Foto: SVT

Men även om hans medverkan i SVT-programmet gick bra har Tegnell inga planer på att synas mer i tv-rutan framöver.

– Nej, det blir inga fler program. Jag tittar inte på andra frågesportsprogram. På Spåret är ett väldigt speciellt program, trots att det är en frågesport. Det känns stort att få vara en av deltagarna, har han sagt till VT.

Andra som är med i På Spåret 2024-2025 är till exempel Hector Apelgren, Peter Apelgren, Messiah Hallberg, Jennifer Kücukaslan, Gry Forssell och Jonas Rhodiner.

MISSA INTE: På spåret 2024-2025: Deltagare i nya säsongen

LÄS MER: Nyheter idag – aktuella nyheter från Sverige och världen

MISSA INTE: Senaste nytt – ta del av det som händer just nu