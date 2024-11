SMHI: Nu kommer värmen till Sverige

På söndagen rör sig mild luft in över landet som bidrar till att SMHI:s gula varningar för ishalka till en början ligger kvar under måndagsförmiddagen. Nederbörden övergår i regn.

— Sedan kommer den här varmare luften att fortsätta skjuta in under måndagen och kan sedan egentligen nå nästan upp i hela landet, säger meteorologen Magdalena Folestad på SMHI.

I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland kan temperaturen leta sig upp till omkring tio plusgrader.

— Och det får man ändå säga är varmt för den här årstiden, säger Folestad.

Det riktigt milda vädret blir dock kortvarigt. I södra delen av landet kommer temperaturen ändå ligga över fem grader på tisdag. Regn får man räkna med fram till torsdag.

I den nordligaste delen av landet kommer däremot lite snö att passera under tisdagen, enligt Folestad.

En högtrycksrygg växer in under onsdagen – åtminstone över norra och mellersta delen av landet. På fredagen brer den tillfälligt ut sig över hela landet och snöbyar börjar leta sig in över de allra nordligaste fjälltrakterna.