Greta Thunberg skulle visa Israels terror – la ut bild från Hamas

Publicerad: 9 okt. 2025, kl. 16:05
Uppdaterad: 9 okt. 2025, kl. 16:30
Foto: Caisa Rasmussen/TT/Petros Giannakouris/TT

Greta Thunberg lade ut ett Instagraminlägg för att gestalta palestinska fångars vardag. Men hon råkade dela en bild från Hamas, vilket hon nu kritiseras för.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Greta Thunberg

Greta Thunberg färdades tillsammans med Gazakonvojen Global Sumund Flotilla mot Gaza för att försök att bryta Israels blockad och frakta nödhjälp via havet. Men Gazakonvojen Global Sumund Flotilla kom aldrig fram utan bordades av Israel som förhindrade att blockaden bröts.

Ett antal aktivister frihetsberövade av Israel, däribland Greta Thunberg, och sattes i det israeliska fängelset i Negev-öknen. I ett mail som brittiska The Guardian tagit del av, skriver Greta Thunberg att hon och de andra aktivisterna ska ha behandlats dåligt i fängelset. Hon berättar att de ska ha fått för lite vatten och mat och att hon förödmjukats.

LÄS MER: Greta Thunberg: "Israel kidnappade och torterade oss"

Släpptes efter fyra dagar

Först efter fyra dygn släpptes de svenska aktivisterna och flögs hem till Sverige igen.

Greta Thunberg och fyra andra aktivister från Sumud Flotilla la ut ett bildspel på Instagram den 7 oktober som skulle illustrera israeliska övergrepp. De ville belysa att det som aktivisterna fått uppleva i fängelset och är vardag för 11 000 tillfångatagna palestinier. 

La ut en bild på tillfångatagne israelen Evyatar David

Men på en av bilderna i bildspelet syntes den tillfångatagne israelen Evyatar David. Bilden ska komma från ett klipp i augusti där Hamas tvingade honom att gräva sin egen grav, vilket även Kvartal rapportera om.

”’Beviset’ är alltså en film av förövarnas egna brott. Häpnadsväckande extremism på årsdagen av massakern den 7 oktober”, skriver Daniel Schatz, doktor i statsvetenskap, som uppmärksammade bilden i ett inlägg på X.

Greta Thunberg kritiseras efter inlägget

Den nu borttagna bilden i bildspelet ska bland annat ha haft texten: ”Palestinska fångars lidande är inte en fråga om åsikter – det är fakta om systematisk elakhet och dehumanisering.” Men visade då upp en bild på något som Hamas i själva verket gjort, skriver Kvartal.

Greta Thunberg fick stor kritik för bilden på Evyatar David och en av dem som kommenterade inlägget var Gisslans syster, Yeela David.

”Du borde göra lite research innan du publicerar saker du inte förstår. På den sjätte sliden har du lagt upp ett foto på en israelisk gisslan som Hamas svalt medvetet. Det här är Evyatar David”, kommenterade hon enligt New York Post

Foto: Skärmavbild/Instagram

Greta Thunberg har inte kommenterat bildvalet i bildspelet.

