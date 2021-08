Våren 2017 utsattes två kvinnor för våldsamma våldtäkter i Malmö. Ett av offren var Petra, som under tortyrliknande former våldtogs och misshandlades under 17 timmar. Två bröder dömdes till fängelse och utvisning för brotten, samt ett skadestånd på 225 000 kronor.

Men nyligen kom det fram att mannen var under 18 år när han begick brotten, och därför fick han för en vecka sedan ett skadestånd på 840 000 kronor, läs mer om det här.

Samtidigt har Petra bara fått ut ungefär 2000 av de 225 000 hon tilldömts, och de pengarna våldtäktsmannen fick i skadestånd kan inte gå till offret.

– Det är ett hån mot kvinnor i Sverige, sa Petra om skadeståndet då.



"Väldigt orättvist"

Detta fick många att reagera, en av dem var Daniel Beijner, som driver Salong betong. Beijner startade en insamling till Petra som nu är uppe i nästan 500 000 kronor.

– Det är väldigt orättvist att han får pengar, men att man inte kan ta av de pengarna och ge till henne. Jag såg det och kände att jag kan inte veta om det här, utan att göra något, säger han till Nyheter24.

Insamlingen blev betydligt större än Daniel Beijner trott. Därför har han bestämt sig för att dela upp de insamlade pengarna till båda kvinnorna som föll offer för mannen, och till en kvinnojour.

Hur fördelningen av insamlingen "det är väldigt ska bli kommer han att spika imorgon, när insamlingen är klar.

– Det här är ett system som inte är hållbart. Vi kan inte ha ett samhälle där kvinnor är livrädda dygnet runt och när det väl händer något så blir dom inte ersatta och våldtäktsmännen får skadestånd, säger han.

Dragit in 900 000 ihop Antonio Axu

Beijner har varit i kontakt med två andra som även de samlar in pengar till offren. En av dem är Jonathan Alvén som under tisdagen gav sin insamling på 178 000 kronor till Petra.

Den andra är stylisten Antonio Axu, som i dagläget fått ihop runt 400 000 kronor.