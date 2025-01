Alla årets bil sedan 1964 - utmärkelsen Saab aldrig vann

Sedan 1964 har European Car of the Year delats ut av flera av Europas främsta motorjournalister. Den senaste vinnaren stava Alpine A290/Renault 5. Men vilka andra bilar har vunnit under åren?

Årets bil sedan 1964 1964 Rover 2000

1965 Austin 1800

1966 Renault 16

1967 Fiat 124

1968 NSU Ro 80

1969 Peugeot 504

1970 Fiat 128

1971 Citroën GS

1972 Fiat 127

1973 Audi 80

1974 Mercedes 450S

1975 Citroën CX

1976 Simca 1307/1308

1977 Rover 3500

1978 Porsche 928

1979 Simca/Chrysler Horizon

1980 Lancia Delta

1981 Ford Escort

1982 Renault 9

1983 Audi 100

1984 Fiat Uno

1985 Opel Kadett

1986 Ford Scorpio

1987 Opel Omega

1988 Peugeot 405

1989 Fiat Tipo

1990 Citroën XM

1991 Renault Clio

1992 Volkswagen Golf

1993 Nissan Micra

1994 Ford Mondeo

1995 Fiat Punto

1996 Fiat Bravo/Brava

1997 Renault Mégane Scénic

1998 Alfa Romeo 156

1999 Ford Focus

2000 Toyota Yaris

2001 Alfa Romeo 147

2002 Peugeot 307

2003 Renault Mégane

2004 Fiat Panda

2005 Toyota Prius

2006 Renault Clio

2007 Ford S-Max

2008 Fiat 500

2009 Opel/Vauxhall Insignia

2010 Volkswagen Polo

2011 Nissan Leaf

2012 Opel Ampera/Chevrolet Volt

2013 Volkswagen Golf

2014 Peugeot 308

2015 Volkswagen Passat

2016 Opel Astra

2017 Peugeot 3008

2018 Volvo XC40

2019 Jaguar I-Pace

2020 Peugeot 208

2021 Toyota Yaris

2022 Kia EV6

2023 Jeep Avenger

2024 Renault Scenic

2025 Renault 5/Alpine A290