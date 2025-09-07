Kina vill förbjuda dolda dörrhandtag på bilar

​Tesla gjorde dem trendiga men nu kan Kina sätta stopp. Dolda dörrhandtag har länge setts som något futuristiskt men kritiker menar att de är både opraktiska och farliga.

Det rapporterar Input Magazine.

Säkerhet går före design

Enligt det kinesiska mediet Mingjing Pro förbereder landets myndigheter ett förbud mot elektriska och helt infällda dörrhandtag. Det är bara några veckor sedan samma myndigheter ville förbjuda funktionen one pedal drive. Anledningen? Det är en fråga om säkerhet.

Dolda handtag har kritiserats för att vara svåra att använda i nödsituationer och i värsta fall direkt livsfarliga.

I ett uppmärksammat fall i Kina förra året omkom tre personer i en brand i den kinesiska elbilen Aito M7 eftersom räddningspersonal inte lyckades öppna dörrarna.

Annons

LÄS ÄVEN: Nya BMW iX3 får 80 mils räckvidd och laddar blixtsnabbt

Från futurism till frustration

För biltillverkarna har de infällda handtagen varit ett enkelt sätt att ge bilar ett futuristiskt utseende samtidigt som de gynnar räckvidden tack vare lägre motstånd.

Men för ägarna har verkligheten ofta sett annorlunda ut. Handtag som fryser fast på vintern, knappar som inte reagerar och problem att ta sig ut ur bilen vid en olycka.

Annons

Om reglerna blir verklighet kan tillverkarna tvingas återgå till mer klassiska lösningar. Delvis infällda handtag som fortfarande är synliga och kan manövreras mekaniskt ser ut att bli tillåtna, men helt dolda varianter väntas förbjudas.

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Påverkar hela bilvärlden

Eftersom Kina är världens största bilmarknad skulle ett förbud påverka långt fler än de inhemska tillverkarna.

Modeller som Tesla Model S, Ford Mustang Mach-E och Lexus RZ kan behöva byggas om för att klara reglerna.