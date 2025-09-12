Volvos vd: "Om 10 år är alla bilar elektriska"

​Håkan Samuelsson är tillbaka i ledningen för Volvo Cars och spår billigare elbilar, men också en stenhård konkurrens där bara vissa bilmärken kommer att klara sig.





Det rapporterar amerikanska Bloomberg.

Tillbaka vid rodret

Tidigare i år återvände Håkan Samuelsson till Volvo Cars för att ersätta Jim Rowan som vd. Samuelsson hade samma roll mellan 2012 och 2022, men gick i pension innan han i våras, vid 74 års ålder, fick tillbaka jobbet.

Tillbaka i sin roll som vd möttes han av en rad utmaningar. Flaggskeppet EX90 var kraftigt försenat, företaget tampades med mjukvarurelaterade problem och försäljningen dalade.

Lägg därtill nya tullar på elbilar tillverkade i Kina i både Europa och USA, något som slagit hårt mot Volvo som ägs av kinesiska Geely.

– Två och ett halvt års intäkter har gått förlorade och de kommer inte tillbaka. Kunderna har redan köpt andra bilar, sa Samuelsson i en intervju med Bloomberg.

”Det finns ingen återvändo”

Trots problemen ser Samuelsson elektrifieringen som en självklar väg framåt.

– Elektrifiering är en stor möjlighet och Volvo kommer att bli ett mer lönsamt och större elbilsföretag. Det är vårt löfte, sa han.

Han menar att framtiden redan är utstakad.

– Det finns ingen återvändo. Om tio år är bilarna helt elektriska och de kommer att vara billigare, sa Samuelsson.

Varnar för hård konkurrens

Men framtiden innebär också att alla inte kommer att överleva. Samuelsson tror att branschen står inför en omvälvning där nya vinnare kommer att kliva fram.

– I den nya världen kommer det att finnas två eller tre starka kinesiska varumärken, sa han.

Han menar att flera etablerade biltillverkare riskerar att slås ut om de inte anpassar sig snabbt.

– Det kommer att ske en våg av omstruktureringar. Vissa kommer att överleva, andra inte, sa Samuelsson.