Så bra är nya Hyundai Santa Fe – har en oväntad svaghet

Vi har testat den nya suven.
Hyundais kassako blir laddhybrid
Santa Fe är en av märkets viktigaste modeller i Europa och nu kommer den i ett laddhybridutförande. Kombinationen av sju säten, fyrhjulsdrift och skattefördelar gör den till ett attraktivt alternativ för svenska familjer.
Den nya Santa Fe ser ut som något hämtat ur en retroframtid. Kantiga linjer, fyrkantig siluett och H-formade strålkastare gör att den sticker ut bredvid syskonet Kia Sorento.
Invändigt bjuds det på dubbla 12,3-tumsskärmar, bra plats på de två första raderna och en tredje rad som främst funkar för barn. Bagageutrymmet är stort när de bakersta sätena fälls ned, upp till 621 liter medan man får upp till 1942 liter med andra raden nedfälld.
Kort räckvidd på el
Drivlinan består av en 1,6-liters bensinturbo och en elmotor med totalt 253 hästkrafter. Batteriet ger ungefär fem mils räckvidd på el enligt WLTP.
Det är betydligt kortare än flera konkurrenter som når upp till tio mil. Avsaknaden av värmepump gör också att bensinmotorn startar ofta i kyla för att värma kupén, vilket minskar nyttan av eldriften.
Komfort före körglädje
På vägen är Santa Fe mer inriktad på bekvämlighet än sport. Den mjuka fjädringen, tysta kupén och sköna stolar gör den till en utmärkt långfärdsbil.
Däremot kan samspelet mellan bensinmotor och växellåda kännas ryckigt och motorljudet är märkbart. Körglädjen är begränsad men tryggheten finns där, vilket är desto viktigare i en familjebil.
Hyundai Santa Fe är lätt att tycka om
Hyundai Santa Fe laddhybrid är rymlig, välutrustad och designmässigt en riktig fullträff. Den passar familjer som laddar ofta och vill ha komfort, men den korta elektriska räckvidden gör att den halkar efter konkurrenterna.
Helhetsintryck av nya Hyndai Santa Fe 3,5/5
Motor: 1,6-liters bensinmotor, elmotor, 253 hästkrafter, 367 newtonmeter
Kraftöverföring: 6-stegad automatlåda, fyrhjulsdrift
Acceleration 0–100 km/h: 9,3 sekunder
Toppfart: 180 km/h
Elektrisk räckvidd: 54 km
Vikt: 2 090 kg
Mått (längd/bredd/höjd): 4830/1900/1720 mm
Pris: Från 689 900 kronor