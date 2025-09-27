Då får du inte fortsätta köra – när lampan tänds

När en ABS-lampa tänds betyder det inte att bilen är obrukbar, men det bör tas allvar. Vad gäller egentligen och när blir det farligt att köra?

Att se en varningslampa tänds på bilens instrumentpanel är inte alltid kul. Det kan väcka oro och frågor, speciellt när det handlar om något så viktigt som bromssystemet.

En av de lampor som ofta väcker frågor är ABS-lampan. Vad betyder det när den tänds och hur bråttom är det att åtgärda felet?

Vad ABS-lampan egentligen varnar för

ABS, eller låsningsfria bromsar, är ett system som hjälper att behålla kontrollen vid hårda inbromsningar. När ABS-lampan tänds, vanligtvis i gult eller rött, innebär det att systemet har upptäckt fel som påverkar dess funktion.

Det betyder dock inte att dina vanliga bromsar har slutat fungera, utan snarare att ABS-funktionen inte längre är aktiv.

Man kan alltså fortfarande bromsa och stanna bilen, men då saknas det extra skyddet som ABS ger, speciellt viktigt vid halt väglag eller i paniksituationer, rapporterar Jalopnik.

Kan du fortsätta köra?

Ja, det är i regel möjligt att fortsätta köra en kortare sträcka om enbart ABS-lampan är tänd. Men det är viktigt att anpassa körningen därefter. Undvik att köra i hög hastighet, håll extra avstånd till bilen framför och var försiktig i kurvor eller vid kraftig inbromsning.

Det är också klokt att undvika att köra i regn, snö eller på isiga vägar utan en fungerande ABS.

Men, även om man kör vidare, betyder inte det att man bör ignorera problemet. ABS-systemet är en viktig del av bilens säkerhetsfunktioner och bör kontrolleras av en verkstad så snart som möjligt.

Möjliga orsaker till att ABS-lampan tänds

Det finns flera olika fel som kan orsaka att ABS-varningen aktiveras:

Defekta hjulsensorer, som mäter hur snabbt varje hjul roterar.

Låg bromsvätskenivå, vilket påverkar både ABS och det vanliga bromssystemet.

Elfel, som trasiga säkringar eller kabelbrott.

Slitage på bromsdelar, som bromsbelägg eller hjullager.

I vissa fall är det enkelt problem, som en lös kontakt eller smuts på en sensor. I andra fall kan det vara tecken på att bromssystemet håller på att fallera.

När bör du stanna omedelbart?

Om både ABS-lampan och den röda bromsvarningslampan tänds samtidigt, bör du inte fortsätta köra. Det kan tyda på ett mer omfattande fel i hela bromssystemet, inte bara ABS.