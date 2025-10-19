Kolla dina däck nu – oroväckande trend 2025

Viltolyckorna ökar och om ingenting görs kan 2025 bli ännu ett dystert rekordår, enligt Riksförbundet M Sverige. Men det finns saker som du, som bilförare, kan göra för att minska risken för viltolyckor.

70 000 viltolyckor i trafiken gjorde 2024 till ett rekordår i negativ bemärkelse. Av dessa var 5 600 kollisioner med älg och drygt 9 000 med vildsvin – vilka också resulterar i de allvarligaste olyckorna, enligt Sveriges största organisation för bilister Riksförbundet M Sverige.

– Vildsvinsolyckor kan ge stora skador. Mellan september och december ser vi en kraftig ökning av olyckorna. Vildsvinen är aktiva under nätterna, det gör dem svåra att upptäcka. För ett par år sedan verkade det som att vildsvinsstammen hade slutat växa. Men olycksstatistiken pekar åt ett annat håll, säger Jacob Sidenvall på Riksförbundet M Sverige i ett pressmeddelande och uttrycker vidare en oro för utvecklingen hittills under 2025:

– Under första halvåret 2025 skedde fler viltolyckor än motsvarande period 2024. Vår farhåga är att vi håller på att etablera en ny normalnivå långt över det acceptabla. Jämför man med 2015 får man perspektiv, då skedde drygt 44 243 viltolyckor.

Länen med störst ökning av viltolyckor sedan 2023 Västra Götaland: 11 652 (9 948)

11 652 (9 948) Skåne: 6 907 (5 931)

6 907 (5 931) Kronoberg: 3 166 (2 492)

3 166 (2 492) Halland: 2 652 (2 066) Källa: Nationella Viltolycksrådet

M Sverige föreslår en rad åtgärder för att viltolyckor ska förhindras i större utsträckning.

– Det är avgörande att fler viltstängsel sätts upp. Vägarnas sidoområden behöver röjas, minst tio meter rakt ut från vägbanan, så att trafikanter kan upptäcka vilt utmed vägarna. Det finns teknik för aktiv viltvarning och viltslussar eller säkra viltpassager som behöver användas i större utsträckning än idag. Och slutligen krävs ökad jakt för att begränsa viltolyckorna i trafiken. Men ett rekordår som 2024 måste leda till fördjupade samtal i politiken. Om trenden från det första halvåret 2025 fortsätter har vi en ännu högre nivå när detta år summeras. Det är människors liv, hälsa och egendom som står på spel, konstaterar Sidenvall.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Minska risken för att krocka med vilt – tänk på det här

Organisationen har också listat fem råd för att minska risken att krocka med vilt:

Anpassa hastigheten till rådande förhållanden.

Se till att vara extra försiktigt om du kör på vägar som saknar viltstängsel.

Vidga ditt synfält. Titta inte bara på vägen.

Vilda djur är ofta som mest aktiva i samband med gryning och skymning.

Säkerställ att bilens utrustning fungerar som tänkt, det gäller inte minst bromsar, däck och lysen.

Den sista uppmaningen är något Tomas Jansson, produktchef på däck- och bilservicekedjan Vianor, också lyfter fram. I ett separat pressmeddelande betonar han särskilt vikten av att kontrollera däckens mönsterdjup.



– Nu när många byter till vinterdäck är det ett bra tillfälle. Ett tillräckligt djupt mönster gör att vatten, snö och slask kan pressas undan, så att däcket behåller sitt optimala grepp. Med slitna däck minskar vägkontakten och du får svårare att manövrera bilen – till exempel om du plötsligt ska väja för något. Och bromssträckorna blir längre.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Så kollar du däckens mönsterdjup

Nya vinterdäck har, enligt Vianor, ett mönsterdjup på minst åtta millimeter. Enligt lag ska mönsterdjupet vara minst tre millimeter, men då är de "ordentligt slitna", enligt företaget. Man rekommenderar därför att mönsterdjupet ska ligga på minst fyra millimeter.

Men hur kollar man då däckens skick och mönsterdjup? Det senare kan vara svårt att se med blotta ögat, men med en tunn linjal eller en tumstock kan du göra en enkel kontroll. Stick helt enkelt ner linjalen eller tumstocken i den största skåran på däcket och mät. Om du inte har möjlighet att mäta själv kan du få hjälp på din lokala bilverkstad.

– Mitt tips är att göra det till en vana att kolla mönsterdjupet en gång i månaden, säger Tomas Jansson.

Foto: Pontus Lundahl/TT