Så bra är nya Xpeng G6 – känns inte helt färdig

​Xpeng G6 har fått nytt batteri, ny front och mer teknik. Men frågan är om det räcker för att ta upp kampen med de etablerade konkurrenterna i Europa.

Vi begav oss till München för en provkörning.

Xpeng G6 laddar helt otroligt snabbt. (Foto: Xpeng)

"Rymdskepp" på utsidan

Xpeng är fortfarande ett nytt namn i Sverige men i Kina är märket en tungviktare. Uppdaterade G6 har fått en front med ljusramp som på alla andra elbilar och en siluett som enligt Xpeng ska vara inspirerad av ett rymdskepp, ett minst sagt ambitiöst påstående.

Invändigt dominerar skärmarna. En 10,2 tum stor instrumentpanel och en 15 tum stor infotainmentskärm styr precis alla funktioner, från klimatanläggning till backspeglar till regenerering.

Det kan snabbt bli mer störande än vad det är smidigt. Däremot är baksätet rymligt och bagaget sväljer 571 till 1374 liter. Bilen får även dra upp till 1,5 ton.

G6 har hela 29 sensorer och radar som ska ge avancerade förarstöd. I praktiken fungerar det bara halvbra. På motorväg med tydliga linjer funkar filhållningen men på mindre vägar blir den mest irriterande.

Interiören är en digital historia. (Foto: Xpeng)

Kineserna snackar sig varma om designen. (Foto: Xpeng)

LÄS ÄVEN: Nya BMW iX3 får 80 mils räckvidd och laddar blixtsnabbt

Laddar som en raket

Den största nyheten sitter i batteriet. Den gamla 87,5 kWh-enheten har ersatts av ett 80,8 kWh LFP-batteri. Tack vare 800-voltsarkitektur kan bilen toppa 451 kW och ladda från 10 till 80 procent på 12 minuter.

Annons

Vi fick som mest ut 357 kW på en europeisk laddare. Det är ändå klassledande och mer relevant än själva räckvidden på upp till 570 kilometer.

Nackdelen vad gäller långresor är framstolarna som saknar lårstöd.

På pappret glänser G6 men på vägen märks svagheterna. Fjädringen är hård över små ojämnheter men samtidigt svajig på motorvägen och känns inte färdigutvecklad.

Styrningen är stabil men helt befriad från känsla. Lägg till en gasrespons med märkbar fördröjning och det är tydligt att körglädje eller raffinemang inte stått överst på prioriteringslistan.

G6 är ingen bil som får en att dra på smilbanden. (Foto: Xpeng)

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Xpeng G6 erbjuder mer snack än verkstad

Xpeng G6 är en elbil som lockar med klassledande laddhastighet, bra bagageutrymme och ett rimligt pris.

Den är rymlig och tekniktung, även om tekniken stundtals brister, men kineserna verkar ha fokuserat på vad som ser bäst ut på pappret snarare än vad som fungerar bäst i verkligheten.

Det krävs en del finslipning innan G6 levererar på den nivå kineserna utlovar. (Foto: Xpeng)

Första intryck av Xpeng G6: 3/5