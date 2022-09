Enligt de senaste undersökningarna pekar allt på att valet kommer bli otroligt jämt. Enligt en undersökning gjord av Aftonbladet/Demoskop får Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern får 49,6 procent av rösterna, medan Moderaterna, Liberalerna, KD och SD får 49,4 procent av rösterna.

Partiernas valvakor

Allt tyder alltså på att det kommer bli en nervkittlande söndagskväll. Då krävs en bra valvaka – särskilt för riksdagspartierna.

Så här väntar partierna in resultatet, enligt en koll som SVT gjort:

Sossarnas hemliga dj

Hos sossarna bjuds det på snacks och en mingeltallrik med enklare mat. Partiet kommer ha en partimedlem som dj, men vill inte avslöja vem det är för SVT.

Men Nyheter24 har sina aningar. Energiminister Khashayar Farmanbar har en karriär som dj bakom sig, och spelade på Socialdemokraternas flak på Pride i somras.

Centerpartiet går loss med buféer

Centern tar det lite mer piano och kommer varken ha underhållning eller dj under valvakan.

Däremot bjuds det på en buffé med tre olika sallader, tre varmrätter, en med kött, en med fisk och en vegetarisk – och en liten efterrätt som avslutning.

Vänsterpartiet: "Lite musik"

Vänsterpartiet kommer "säkerligen ha lite musik i högtalare", men det är det.

Miljöpartiet går all in

Miljöpartiet bjuder inte helt otippat på en vegetarisk buffé, och till det Pelle Lindvall med band och DJ Leo B.

Liberalerna kör Johan Pehrsons favorit

Hos Liberalerna blir det pizza eller wraps, och till det spelas partiledaren Johan Pehrsons favoritlåt "I've been looking for freedom" med David Hasselhoff.

David Hasselhoff vid Berlinmuren. Foto: Jens Kalaene/dpa/AP/TT

KD lovar dansgolv

Kristdemokraterna bjuder på lax- och kycklingsallader. Däremot blir det inga artister, men dans utlovas.

Moderaterna spelar Rickard Herrey

Valsändningarna kommer sändas på TV, men i bakgrunden blir det svensk pop och schlager – och då särskilt Rickard Herrey "Målar himlen blå" och MUF:s vallåt ”Sverige kan bättre”.

Maten beskrivs som "en hel del smått och gott".

Sverigedemokraterna ska moffa godis

SD kör satsig stil med middagsbuffé och "massvis med godis och snacks".

Dessutom blir det underhållning i from av riksdagsledamoten Michael Rubbestad som dj:ar.

