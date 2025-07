Se upp för Facebooks nya funktion – kommer åt dina bilder

Funktionen är visserligen valfri men många riskerar att godkänna den av misstag uppger tekniksajten The Verge.

Facebook får tillgång till alla dina bilder

Stäng av Facebooks kluriga funktion

Den danska nyhetssajten Input redogör för att du kan ångra ditt val, men då krävs det att du använder Facebook-appen i mobilen eller surfplattan. Det går alltså inte att stänga av funktionen om du loggar in via internet-appen eller via en dator.