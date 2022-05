Småbarn senaste vapnet i Mexikos knarkkrig

Över 340 000 mexikaner har fallit offer för dödligt våld sedan 2006. Det kan jämföras med kriget i Syrien som har krävt drygt 350 000 dödsoffer.

Jalisco nueva generación är för närvarande ett av de allra mäktigaste drogsyndikaten. Kartellen Sinaloa som bildades i slutet på 1980-talet sågs länge som den mest inflytelserika.

En gång i tiden använde Sinaloa sig av Jalisco som ett slags styrkor vid frontlinjen i striden med rivalerna. Men 2010 bröt Jalisco sig loss, och förutom narkotikahandel började de även ägna sig åt utpressning, kidnappning, människosmuggling och bensinstölder. De har snabbt och aggressivt expanderat och ses numera som Sinaloas värsta konkurrent i kampen om kontrollen över Mexikos undre värld.

Kartellen Jalisco är ett talande exempel på den drogrelaterade kriminalitetens föränderliga dynamik, enligt det USA-baserade forskningscentret Start, som kartlägger narkotikakarteller och deras metoder.

I det avseendet ses kartellen som en "modern" kriminell organisation, med sina uppdaterade och pragmatiska metoder. De utmärker sig även för sin förmåga att utnyttja sociala medier för att föra ut sin propaganda och sina budskap. Med sin våldsamma framfart klassas Jalisco nueva generación som ett aldrig tidigare skådat säkerhetshot, inte bara gentemot Mexiko och närliggande länder utan även för resten av världen.

Fortfarande på fri fot står Jaliscos ledare – Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho" – högst upp på USA:s narkotikamyndigheters lista på efterlysta personer. De har utlovat den största belöningen någonsin – tio miljoner dollar – för information som kan leda till hans gripande.

