Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har många storföretag valt att stoppa sin verksamhet i landet. Däribland svenska storföretag som Ikea, H&M och Volvo men även amerikanska jättar som snabbmatskedjan McDonalds.

När allt fler företag valde att dra sig ur Ryssland la Vladimir Putins parti “Enad Front” fram ett lagförslag som innebär att de internationella företagen kan tas över av den ryska staten. Lagförslaget skulle gälla så kallade “ovänliga länder” – och både USA samt alla EU-länder klassas som sådana. Läs mer om det här.

Foto: AP Photo/TT

Premiärministern Michail Misjustin meddelade även att Ryssland inte kommer ta hänsyn till patent från de “ovänliga” länderna.

Det här kan den nya kedjan döpas till

McDonalds har haft mer än 850 restauranger i Ryssland och har valt att sälja av dem alla. Köparen är den ryska affärsmannen Alexander Gorov. McDonalds har tidigare meddelat att köparen inte kommer få använda hamburgekedjans logga, namn eller meny.

Nu har de nya namnförslagen på kedjan släppts, rapporterar Reuters. Förslagen är bland andra: "The Same One", "Just Like That" och "Fun and Tasty".