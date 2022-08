Berusad slog kvinna – för fel låtval i karoke

Det var när Leanne Ogden, 41, från Widnes, Cheshire, England, var på en väns fest som kvällen på en bar i staden urartade totalt.

Under kvällen blev det dags för sällskapet att sjunga karaoke, varpå Leanne Ogden sjöng 1998 års hitlåt "Hit Me On More Time", av Britney Spears.

Efter att hon avslutat sin tid med mikrofonen konfronterade en kvinna Leanne Ogden och ska ha frågat "har du ett problem?". Hon ska sedan slagit Leanne Ogden i ansiktet som menar att hon hånat henne med låtvalet.



"Kastat ytterligare två slag mot offret"

Leanne Ogden fick mindre skärsår, svullnad och näsblod. Tre dagar efter händelsen uppsökte hon även läkarvård då hon klagat på kräkningar och en svullnad av näsan.

Kvinnan som nu är misstänkt för misshandeln ska i polisförhör erkänt att det var hon som orsakade kroppsskada och slog Leanne Ogden. I förhör har hon även erkänt att hon "kastat ytterligare två slag mot offret" då hon känt sig hotad.

Advokat Ian Weights berättar att sin klient varit på skalan "sju av tio" berusad vid tidpunkten för kvällen.

– Hon reagerade oproportionerligt och kan inte rättfärdigas i det hon gjorde och erkänner sig därför skyldig. Men det är väldigt svårt när folk har druckit. Hon är helt förkrossad över det som hände. Hon var mycket upprörd efter det som hände som det erkänns i åklagarbevisningen, säger han till DailyMail.



Kvinnan ångrar misshandeln

När kvinnan intervjuades var hon mycket ledsen och önskar att hon "kunde vrida tillbaka klockan".

Nu ska kvinnan betala 100 pund, motsvarande 1256 svenska kronor i skadestånd till Leanne Ogden.

Kvinnan har tidigare dömts för misshandel, relaterade till ett bråk med en kvinna som i hemlighet börjat dejta hennes partner. Då dömdes hon till en 12-månaders gemenskapsordning med 150 timmars obetalt arbete och tillsagd att böta 2 214 kronor till offret, skriver tidningen.