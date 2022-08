Rapparen öppnar nya Starbucks i Ryssland – det ska det heta

I mars i år stängdes totalt 130 Starbuckskaféer i Ryssland som en reaktion på den ryska invasionen av Ukraina.

Kedjan är en av flera stora namn som lämnat den ryska marknaden, bland annat sålde McDonald's sin ryska verksamhet till en rysk investerare tidigare i år och blev istället "Tasty & that's it", vilket Nyheter24 tidigare skrivit om.

Nu står även Starbucks på tur som blivit till "Stars", vilket är ett substitut för den amerikanska kaffekedjan som nu öppnat i Moskva, rapporterar Expressen.



Ryska rapparen – hängiven Putinanhängare

Det nyöppnade kafét ska likna sin föregångare med liknande menyer, layout och personalens uniformer. Även loggan påminner om den tidigare, men nu bär figuren i loggan istället en rysk huvudbonad som kallas för kokosjnik, skriver tidningen.

Bakom nyöppningen står rapparen Timur Yunusov, som går under artistnamnet Timati, och affärsmannen Anton Pinskyj. Deras plan är att öppna upp de 130 stängda tidigare Starbuckskaféer som tidigare fanns i Ryssland samt att expandera kedjan ytterligare.

Rapparen Timur Yunusov har enligt The Guardian varit en hängiven anhängare av den ryske presidenten Vladimir Putin. Yunusov släppte bland annat 2015 en låt med titeln "My Best Friend is Vladimir Putin". I låten beskriver han Putin som en "superhjälte".