Massanfall mot ukrainska städer – Kiev träffat

"Attack mot huvudstaden. Enligt preliminär information har två bostadshus träffats i distriktet Pecherskyj. Flera raketer sköts ned av luftförsvar ovanför Kiev. Vård- och räddningsarbetare är på plats", säger Klytjko i ett uttalande.

Stadsdelen ifråga ligger strax norr om det område som hyser landets presidentkansli, enligt The Guardian.

Attacker mot flera städer

Strax efter Klytjkos första uttalande kom rapporter om ytterligare en explosion i samma område. Även andra mål i Kievregionen och flera andra ukrainska städer uppges ha attackerats under eftermiddagen, däribland Charkiv, Lviv, Poltava, Mykolajiv, Dnipro och Tjernihiv. The Guardian kallar det för "ännu ett massanfall".

"Explosioner hörs i Lviv. Stanna i skyddsrummen!", skriver Lvivs borgmästare Andrij Sadovyj via meddelandetjänsten Telegram.

Anton Herasjtjenko, rådgivare vid Ukrainas inrikesdepartement, skriver på Twitter att fyra raketer ska ha skjutits ned av Ukrainas militär. Han hävdar att Ryssland ligger bakom attackerna.

Stabschef: Svar på Zelenskyjs tal

Rapporter om flyglarm i flera delar av Ukraina och ljudet av explosioner i centrala Kiev kom från flera håll på tisdagseftermiddagen. The Financial Times Ukrainakorrespondent Christopher Miller skrev tidigt på Twitter att han hört explosioner som "lät som luftförsvar". En Reuterskorrespondent uppgav att minst två explosioner hörts och att rök steg över huvudstaden, rapporterar The Guardian.

President Volodymyr Zelenskyjs stabschef Andrij Jermak uppgav samtidigt på Twitter att Ryssland svarat på Zelenskyjs G20-tal – där han liknande befrielsen av Cherson med andra världskrigets dagen D – med en ny robotattack.