Polisen upplöser enhet efter Tyre Nichols död

Enheten som gick under namnet Scorpion bildades 2021 och bestod av ett 30-tal poliser som hade som uppgift att rikta in sig på våldsamma kriminella i utsatta miljöer. Enheten har varit inaktiv sedan den 7 januari då Nichols greps, och så sent som i fredags sade polischefen Cerelyn “CJ” Davis att hon inte hade några planer på att lägga ned verksamheten.

Men efter att filmen på misshandeln släppts var det omöjligt att låta enheten fortsätta, enligt Davis.

— Det är i allas intresse att permanent deaktivera enheten, sade hon och tillade att poliserna i gruppen stöder beslutet.

Filmen, som släpptes på fredagskvällen lokal tid, visar hur Tyre Nichols hålls fast och misshandlas av fem poliser under tre minuters tid. De sparkar honom bland annat upprepade gånger i ansiktet.

De fem poliserna har avskedats och åtalats för mord och en rad andra brott i samband med Nichols död. De riskerar upp till 60 års fängelse om de döms.

Beslutet att upplösa Scorpionenheten har mötts av beröm, men många anser att det inte räcker. Det återstår mycket arbete med att bygga upp förtroendet för polisen, locka bättre kvalificerade poliser till staden och utbildning för poliserna, menar kritikerna.

— Om vi bara ger det ett nytt namn men fortsätter att använda samma taktik, om det inte tillkommer ny utbildning, inga nya direktiv – då sätter vi bara läppstift på en gris, säger Memphis kommunfullmäktiges ordförande Martavius Jones till CNN.