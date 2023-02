Uppgifter om kuppmöte tynger Bolsonaro

I en inspelning publicerad av den brasilianska tidskriften Veja hävdar senatorn Marcos do Val att han deltagit i ett möte där Bolsonaro bett om hans hjälp för att få valet i oktober ogiltigförklarat och därmed behålla makten.

I inspelningen hävdar do Val att idén diskuterades när han träffade Bolsonaro och kongressledamoten Daniel Silveira i presidentens residens, tre veckor innan valvinnaren Luiz Inácio Lula da Silva installerats som president.

Marcos do Val, som varit en av Bolsonaros allierade under hans tid vid makten, säger i inspelningen att han fick "uppdraget" att spela in domaren Alexandre de Moraes, som leder Brasiliens valmyndighet, samtidigt som han skulle försöka förmå domaren att erkänna att han överskred sina befogenheter enligt konstitutionen.

"Jag ställer in valet, Lula har inte svurits in, jag stannar som president och griper Alexandre de Moraes på grund av hans kommentarer", citerar do Val Bolsonaro.

Veja publicerade ljudinspelningen först efter det att senatorn förnekat uppgifterna. Pressad av medier hävdade han senare att det varit Silveiras idé och att den tidigare presidenten inte sagt ett ord under mötet.

Senare på torsdagen beordrade domaren de Moraes den federala polisen att ta do Vals edsvurna vittnesmål inom fem dagar.

Bolsonaro har hållit låg profil i Florida sedan i slutet av december och har ansökt om ett sex månaders turistvisum för att stanna i USA.

I Brasilien utreds han för en rad brott, bland annat anstiftan till upplopp i samband med att kongressen stormades av hans anhängare den 8 januari.