Hetaste sommaren på 60 år i Argentina

Det sydamerikanska landet genomlider just nu den här sommarens åttonde värmebölja – med temperaturer på runt 40 grader. Under det senaste årtiondet har det aldrig varit fler än fyra-fem sådana toppar per säsong.

Räknat på perioden november till januari är det den hetaste sommaren sedan 1961. Temperaturen är cirka 1,7 grader högre än normalt, enligt SMN.

Meteorologen Enzo Campetella säger till AFP att enstaka värmeböljor visserligen är normalt men att klimatförändringarna gjort dem mer ihållande och intensiva. Det gäller på alla kontinenter.

Invånarna i huvudstaden Buenos Aires vaknade på lördagen upp till en temperatur på 36 grader. I Rio Negro-provinsen i norra Patagonien uppmättes 42 grader på torsdagen.