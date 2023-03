Forskare har upptäckt "zombie-virus": Kan infektera sina egna värdar

Djupt i permafrosten i Sibirien upptäckte en grupp forskare ett virus som till stor del påminner om viruset i den populära tv-serien "The Last of Us"...

Läs mer Spritföretag orsakar svamputbrott – stäms av staten: "Sprider sig"

Hemlig rapport: Labb-läcka troligen bakom covid Ett gäng forskare befann sig i Sibirien när de upptäckte ett tiotusentals år gammalt virus i permafrosten omkring det enorma geografiska området. Forskarna kallar viruset för ett "zombie-virus" – á la HBO:s succéserie The Last of Us. "Zombie-virus" upptäckt i permafrost I framkanten av forskargruppen stod Jean-Michel Claverie, emeritusprofessor i medicin och genomik vid Aix-Marseille University School of Medicine i Frankrike, även kallad "zombievirusjägaren".

Tillsammans med gruppen tog Claverie jordprover från permafrosten för att reda ut vad viruset innehåller. – Vi ser dessa amöba-infekterande virus som surrogat för alla andra möjliga virus som kan finnas i permafrosten. Vi ser spår av många, många, många andra virus så vi vet att de finns där. Vi vet inte helt säkert om de fortfarande lever, förklarade han för CNN och tillade: – Men vårt resonemang är att om amöbavirusen fortfarande är vid liv, finns det ingen anledning till varför de andra virusen inte kommer att vara vid liv och då kan infektera sina egna värdar. Det äldsta viruset som gruppen upptäckte var svindlande 48 500 år gammalt. Vårt immunförsvar räcker inte till Svenska Birgitta Evengård, professor vid institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet, vill se en starkare övervakning när det gäller att gräva fram virus likt dessa. – Man måste komma ihåg att vårt immunförsvar har utvecklats i nära kontakt med mikrobiologiska omgivningar. Om ett virus som vi inte varit i kontakt med i tusentals år gömmer sig i permafrosten kan det vara så att vårt immunförsvar inte är tillräckligt. Evengård menar att det krävs respekt och en proaktiv inställning till situationen, främst genom att samla in så mycket kunskap som möjligt. Forskargruppen förklarade dock för CNN att riskerna beräknas vara minimala för mänskligheten.