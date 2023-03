Amnesty: Kriget röjer västlig dubbelmoral

Flera konflikter som krävt väldigt många människors liv lyfts fram i Amnesty Internationals årsrapport.

Ett är kriget i Etiopien, där hundratusentals människor enligt olika beräkningar har dött Organisationen beskriver det som en av de dödligaste konflikterna på senare tid.

"Men mycket av detta blodbad har dolts från insyn, utmätt i en i stort osynlig kampanj av etnisk rensning mot tigreaner i västra Tigray", står det i rapporten.

En annan konflikt är den mellan israeler och palestinier. Antalet palestinier som dödades på Västbanken under förra året – minst 151, varav många minderåriga – var det högsta på ett årtionde.

I Myanmar har den styrande militärjuntan systematiskt förtryckt befolkningsgrupper, dödat åtminstone hundratals och drivit hundratusentals på flykt.

"Folk i Haiti, Mali, Venezuela, Jemen och många andra platser led också under väpnade konflikter, eller systematiskt våld och med det förknippade människorättsbrott", skriver Amnesty.

Källa: "Amnesty International report 2022/23: The state of the world's human rights"