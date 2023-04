Kaos i Dover när tusentals skulle på påsklov

Under lördagen var väntetiden i Dover uppemot 14 timmar, enligt flera drabbade som BBC och Sky News pratat med.

Hamnchefen Doug Bannister säger till Sky News att förseningarna beror på att oväntat många lastbilar stod i kö för att få plats på färjorna efter att ett oväder på fredagen orsakat stora förseningar.

Sent på lördagen sade han till BBC att färjebolagen ska sätta in extrafärjor till Calais under natten.

Färjebolaget P&O Ferries beklagar förseningarna men uppger att väntetiderna inte är så långa som medierna påstår. Bolaget skriver på Twitter att det är upp till fyra timmars väntan på att komma in i hamnen och sedan ytterligare lika längre inne i hamnen.

Efter brexit har väntetiderna i de brittiska hamnarna blivit mycket längre, och ännu sätter byråkratin käppar i hjulet för smidig gränspassage. Lördagens kaos nådde också politiken när Labourledaren Keir Starmer uppmanade regeringen att lösa de återkommande problemen:

"Vi kan inte ha det så här varje sommarlov och varje påsk. Så regeringen måste få bukt med det här och faktiskt hjälpa folk", säger han i ett uttalande.