Protester i Rom efter översvämningarna

I Ravenna, en av de större städer som drabbats, träffade Meloni många som tvingats evakuera och förlorat alla sin ägodelar. Hon lovordade alla som hjälpt till i räddningsinsatsen – från specialutbildad sjukvårdspersonal till frivilliga som lagat mat till offren och låtit dem bo hos sig.

— Ni gör ett fantastiskt jobb, sade hon enligt public service-bolaget Rai.

Meloni hade då avbrutit sin medverkan i G7-mötet i Hiroshima för att kunna ta sig hem.

Kartan visar området i Italien som efter kraftiga regn drabbats av översvämningar.

Regeringen samlas

14 personer har bekräftats döda i översvämningarna och över 36 000 har evakuerats. En knapp tredjedel av dem tros kunna återvända hem under söndagskvällen.

Under dagen slutade regnet falla över regionen Emilia-Romagna – men respiten kan vara tillfällig, redan på måndagen tros regnet komma tillbaka, om än inte lika kraftigt som i slutet av förra veckan, när det föll lika mycket regn under 36 timmar som normalt kommer under ett halvår.

Extremvädret har orsakat skador för fler miljarder kronor, men de verkliga kostnaderna går inte att beräkna ännu, då mycket årets skörd i regionen kan ha gått förlorad.

EU-kommissionen har lovat skicka pumputrustning som stöd till Italien. På tisdag ska regeringen hålla ett extrainkallat möte om krisen för att kunna förmedla nödstöd till Emilia-Romagna.

Italiens premiärminister Giorgia Meloni på G7-mötet i Hiroshima i Japan.

Svart protest i Rom

Översvämningarna har beskrivits som de värsta på över ett århundrade, och för att belysa klimatförändringarna demonstrerade klimataktivister i Rom genom att färga vattnet i fontänen Fontana di Trevi svart – enligt demonstranterna lika svart som framtiden för mänskligheten.

Aktivisterna höll upp skyltar där de hävdade att vart fjärde hus i Italien riskerar översvämmas, och de kräver ett stopp för subventioner och skattelättnader för fossila drivmedel.

Roms borgmästare Roberto Gualtieri var inte imponerad av aktionen i en av huvudstadens största turistattraktioner.

"Det måste bli ett slut på dessa absurda attacker på vårt kulturarv", skriver han på Twitter.