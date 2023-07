DeSantis tvingas spara – medarbetare får gå

Fakta: Ron DeSantis Republikanen Ronald DeSantis, 44 år, är Floridas guvernör sedan 2019. Han vann valet 2018 med endast en procentenhet över demokraten Bill Nelson. I omvalet 2022 hade stödet vuxit och DeSantis vann med stor marginal (59,4 procent mot 40,0 för utmanaren Charlie Crist). En åldrande befolkning, DeSantis popularitet bland spansktalande väljare, valtekniska förändringar av distrikten i Florida och en fet kampanjkassa är några av de faktorer som av amerikanska medier tas upp som förklaring till Republikanernas framgångar i delstaten. DeSantis är född i Jacksonville i norra Florida och växte upp i staden Dunedin. Han är gift och har tre barn tillsammans med den tidigare journalisten Casey DeSantis. DeSantis meddelade den 25 maj i år officiellt att han ger sig in i striden om att bli Republikanernas kandidat i presidentvalet 2024. Han anses vara den enda republikan som på allvar kan ta upp kampen mot Donald Trump.

Ron De Santis satsar hårt på att bli Republikanernas kandidat i nästa års presidentval och räknas som huvudkonkurrent till expresidenten Donald Trump. Under andra kvartalet har Floridaguvernören haft ett 90-tal personer anställda i sin kampanjorganisation, och nu får några av dem gå, rapporterar Politico.

Det är färre än tio, skriver webbtidningen med hänvisning till en person insatt i läget.

Enligt New York Times kommer de ekonomiska bekymren ovanligt tidigt och är ett tecken på att kampanjarbetet behöver ses över.

På papperet har DeSantis gott om pengar. Hans kampanj samlade in 20 miljoner dollar under det andra kvartalet, enligt redovisningar på lördagen. En imponerande summa, men han gjorde av med 8 miljoner under samma period, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Måste locka gräsrötter

Över 3 miljoner är öronmärkta för själva presidentvalet, och kan alltså inte användas för primärvalen. Ett annat problem för DeSantis är att bara 15 procent av hans donationer kommer från små bidragsgivare, som till skillnad från större donatorer kan återkomma med mer pengar. Om DeSantis ska kunna tävla med Trump behöver han attrahera fler små bidragsgivare, bedömer Politico. Trump har sedan tidigare stort stöd bland gräsrötterna.

Men det ser inte helt mörkt ut för DeSantis. Bakom sig har han också en så kallad super-pac som samlar in pengar till politiska ändamål. Kommittén Never back down står bakom Floridaguvernörens kampanj och har över 100 miljoner dollar till sitt förfogande.

Floridaguvernören Ron DeSantis tillsammans med Iowas guvernör Kim Reynolds. Arkivbild

Trump attackerar Reynolds

DeSantis koncentrerar nu sina resurser på Iowa där primärvalen inleds i januari nästa år. Han sägs vilja besöka alla delstatens 99 countys, en ambitiös plan som kommer att sysselsätta många kampanjarbetare. Never Back Down väntas finansiera åtminstone några av alla evenemang.

Trump leder över DeSantis i opinionsmätningarna i Iowa, men DeSantis kan ha en fördel i goda relationer till delstatens guvernör Kim Reynolds, som är omåttligt populär bland Republikaner i Iowa. Donald Trump har kommit på kant med Reynolds, som han anser har svikit honom. I sin medieplattform Truth Social tog Trump i helgen åt sig äran för att ha hjälpt henne fram till guvernörsposten. "Nu vill hon hålla sig NEUTRAL", skrev Trump och lade till att han inte tänker bjuda in Reynolds till sina kampanjmöten.

DeSantis utnyttjade läget och förklarade att han absolut kunde tänka sig att se Reynolds som sin vicepresidentkandidat.

Fortfarande leder Trump stort i de nationella mätningarna. Enligt Real Clear Politics sammanställning på söndagen skulle Trump få 53 procent, mot drygt 20 för DeSantis.