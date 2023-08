Misstro mot Sunaks "brexitgaranti" till pubarna

Fakta: Pubar De brittiska pubarna har anor ända till romartiden. Det var när de invaderande romarna byggde vägar i öriket för ungefär 2 000 år sedan som behovet av serveringar för resande uppstod. Etablissemangen kallades för tabernae, ett romerskt ord som sedan blivit tavern, eller på svenska taverna. Där serverades i första hand vin. Först när anglosaxerna kom på 400-talet blev det mer öl i kranarna. På 1300-talet tvingades tavernorna av skatteskäl skaffa sig namn. Men eftersom många inte kunde läsa användes i första hand bilder på djur, människor och prylar på skyltarna, ett färgglatt grepp som präglar pubarnas exteriör än i dag. I slutet av 1600-talet ville man särskilja de ölserveringar som var endast för medlemmar. Tavernor som var öppna för alla fick epitetet "public houses" – vilket snart i folkmun förkortades till pub. Källa: Sky History

Premiärminister Rishi Sunak kallar åtgärderna den kanske "största uppstädningen av alkoholskatterna på 140 år". I en serie inlägg på X (tidigare Twitter) menar han att pubarna har hotats av mataffärernas billiga alkohol. Nu ska utvecklingen vändas genom att "skatten för en pint på puben blir upp till 11 pence lägre än i affären".

Samtidigt blir "brittiska favoriter" som "färdigblandad gin och tonic och prosecco" billigare även i snabbköpet, lovar Sunak. Och alltihop möjliggörs av att Storbritannien nu slipper de stelbenta skattestrukturer som EU krävde då landet var medlem åren 1973–2020, hävdar premiärministern.

För att fira att omläggningen trädde i kraft i månadsskiftet åkte Sunak till en ölfestival i västra London och övade på att hälla upp fatöl – vilket kanske behövs, eftersom han är absolutist och har sagt sig till och med ha svårt för alkoholfri öl.

"Vilken ironi"

I medievimlet hördes en missnöjd röst:

— Vilken ironi att ni höjer alkoholskatterna samma dag som ni häller upp öl!

Det var pubägaren Rudi Keyser, som sedan förklarade sin upprördhet.

— Det de gör är att generellt höja alkoholskatterna rejält, sade han enligt The Guardian.

— Min pub ingår i en rikstäckande kedja och vi har köpt in stora mängder de senaste veckorna för att förekomma skattehöjningarna. Och så har han fräckheten att komma hit och hälla öl som pr!

Dyrare whisky

Så hur kan en sänkning egentligen vara en höjning?

Förklaringen är att det är just skattestrukturen som ändras. Starka drycker blir mycket dyrare, svaga drycker får mindre höjningar och just öl till pubar får ingen ändring alls – vilket får Sunak att beskriva det som att den blir "billigare".

Men exempelvis whisky får alltså rejäla pålagor, vilket SWA (Scotch Whisky Association) kallar ett "hårt slag". Branschorganisationen tycker att omläggningen är orättvis. "Det slår ännu hårdare i och med att destillerierna inte omfattas av samma skatterabatter på pubar och barer som öl och cider", konstaterar SWA enligt BBC i Skottland.

Förr hörde det nästan till att brittiska pubar var väl inrökta. Men numera råder rökförbud inomhus där, liksom i många andra länder. Bild tagen i Hatfield Heath, Essex, 2005.

Sedan 1200-talet

För Rishi Sunak är alltså pubarna viktigare att värna. Kanske inte så konstigt, med tanke på att dessa vattenhål har varit ett älskat fenomen i århundraden – det finns fortfarande pubar i England som verkat i samma lokaler sedan åtminstone 1200-talet.

Ändå ser trenden för pubarna obönhörligt negativ ut. I decennier har igenbommade pubar varit ett stående inslag i stadsbilden. Från 1960 till i dag har ungefär 4 av 10 pubar stängts – en nedgång från 75 000 till 45 000.

Varje ekonomisk kris drabbar synbarligen pubarna extra hårt. Under recessionens 1991 gick 25 pubar under per vecka. Under finanskrisen i slutet av 2000-talet var siffrorna ibland ännu högre. Och nu senast har sektorn drabbats av pandemin samt rusande råvarupriser och räntor.

Antal pubar i Storbritannien 1990–2022.

Eldar på klimatkris

När branschtidningen The Drinks Business talar med företagare på ölmässan i London är ingen imponerad av Sunaks åtgärder.

Jen Ferguson, som grundat en ölbutik i London, kopplar ihop pubpolitiken med de kontroversiella satsningar på nya olje- och gasfält som presenterats nyligen.

— Förstår han inte att hans skattelättnader på fatöl snabbt kommer att ätas upp av stora prisuppgångar för råvaror, på grund av den klimatkris han fortsätter att elda på?

Brittiska pubars murriga träinredning är omtalad över hela världen. Här samspråkar Christine Keeler och Mandy Rice-Davies, kända från den så kallade Profumo-skandalen, på en pub sommaren 1963.