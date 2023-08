Vapenvila i Libanon efter dödliga strider

I de trånga, tätbefolkade gränderna i Ain al-Hilewh syns spåren av stridigheterna. Husväggar är fulla av kulhål från maskingevär och på vissa håll har hela byggnader rasat samman efter att de träffats av raketgranater. Omkring 500 stridande deltog i sammandrabbningarna som pågick i fyra-fem dagar i förra veckan.13 personer dödades och omkring 2 000 människor tvingades fly och söka skydd i moskéer och skolor i närliggande områden.

Våldsamheterna i Ain al-Hilewh blossade upp efter ett mordförsök på en militant islamist. Händelsen utlöste en våldsspiral där bland annat en Fatah-ledare och hans fyra kollegor sköts till döds.

Sammandrabbningar mellan anhängare till det på Västbanken styrande palestinska Fatah-partiet å ena sidan och islamistiska grupper å andra sidan är vanliga i Ain al-Hilweh. Men de senaste våldsamheterna är de värsta på många år.

Problem med extremism

Ain al-Hilweh är det största palestinska flyktinglägret i Libanon med mellan 70 000 och 120 000 invånare. Det senaste årtiondet har många syriska flyktingar tagit sin tillflykt hit, vilket gör det svårt att beräkna hur många som egentligen bor i lägret.

Enligt Mellanösternexperten Anders Persson har islamismen vuxit sig starkare i Ain al-Hilweh under senare år. Och det har funnits problem med att Islamiska staten (IS) har etablerat sig i lägret, många invånare anslöt sig till terrorgruppen under kriget i Syrien.

— Lägret har länge betraktats som ett av de värsta och det mest problematiska ur säkerhetssynpunkt, säger Persson.

Hot om militärt ingripande

När striderna var som värst i förra veckan hotade Libanons premiärminister Najib Mikati med att sätta in armén i Ain al-Hilweh, vilket man vanligtvis inte gör.

— Den libanesiska armén går inte in i de palestinska flyktinglägren. De är anarkiskt styrda med olika miliser och fraktioner som har delat upp makten och säkerheten mellan sig, säger Persson.

Sedan i helgen råder en bräcklig vapenvila i lägret. Barnfamiljer som tvingades fly har sakta börjat återvända hem, enligt Juliette Touma på FN:s organ för palestinska flyktingar, UNRWA. Men många byggnader har förstörts i striderna, däribland två FN-drivna skolor.

Närmare 500 000 palestinska flyktingar finns i Libanon, enligt UNRWA. Ain al-Hilweh bildades 1948 i samband med staten Israels grundande.