Lån av "Harmagedon-mosaik" väcker ilska

Fakta: Megiddo Megiddo ligger vid mynningen av en lång och smal dalgång på huvudleden mellan Egypten och Mesopotamien och var var en av de viktigaste städerna i regionen under forntiden. Redan 6 000 f.Kr. fanns här en bosättning, som från 3 000 f.Kr. utvecklades till en stor befäst stad. Enligt Nya Testamentet (Uppenbarelseboken 16:16) ska slutstriden mellan gott och ont stå vid ”Megiddos berg”, Harmagedon. Källa: NE.se

Den närmare 1 800 år gamla Megiddo-mosaiken upptäcktes 2005 i vad som tros vara världens äldsta kristna bönelokal. Inte långt därifrån ligger platsen där många kristna tror att den slutgiltiga striden mellan gott och ont kommer att stå – Harmagedon.

Nu överväger Israels regering att flytta mosaiken och låna ut den till Museum of the Bible i Washington DC.

Fått kritik

Men ett antal arkeologer protesterar mot flytten och ännu fler har synpunkter på att låna ut den till just Museum of the Bible. Lånet anses understryka den israeliska regeringens nära kopplingar till evangeliska kristna i USA.

Museet har sedan det öppnade 2017 fått kritik för hur man byggt upp samlingarna och för att driva en väckelsekristen agenda.

— Jag oroar mig för att mosaiken kommer att förlora sitt faktiska historiska sammanhang och sättas i ett ideologiskt sammanhang, säger Cavan Concannon, religionsprofessor vid University of Southern California.

— Så snart du tar ett föremål ur sitt arkeologiska sammanhang förlorar det något, säger Candida Moss, teologiprofessor vid University of Birmingham.

Bemöter kritiken

2018 tvingades Museum of the Bible erkänna att flera av fragmenten från Dödahavsrullarna i samlingen var moderna förfalskningar. Amerikanska myndigheter har också beslagtagit tusentals lertavlor från museets grundare Steve Green och återlämnat dem till Irak.

Chefscurator Jeffrey Kloha bemöter kritiken mot museet med att museer som vill bevara historien måste hantera frågor om kulturellt arv. Han påpekar att Museum of the Bible också återlämnat föremål till ursprungsländerna.

— För att vara tydlig: Museum of the Bible är stolt över att proaktivt ha påbörjat research och en genomlysning av föremålen i samlingarna.

IAA, den israeliska myndighet som ansvarar för antikviteter, utgrävningar och forskning, säger att man kommer att fatta beslut om mosaiken inom ett par veckor.