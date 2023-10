Experten om Hamas attack mot musikfestivalen: ”En vidrig folkrättsförbrytelse”

Mer än 260 kroppar har hittats i öknen i södra Israel sedan Hamas gått till attack mot musikfestivalen.

Många unga människor vittnar om hur panik utbröt när män i militärkläder stormade området.

Pål Wrange, folkrättsexpert vid Stockholms universitet, konstaterar att Hamas attack är folkrättsvidrig.

— Det är ett fruktansvärt terroristbrott. Det är, tror jag, nästan det värsta som hänt under de senaste decennierna i Mellanöstern, att direkt angripa civila utan att det finns några militära mål i närheten.

Ove Bring, professor emeritus i folkrätt, instämmer.

— Det är en vidrig folkrättsförbrytelse, ett krigsbrott, att till och med sikta mot civila, vilket det finns exempel på. Det är ren terrorism kan man säga.

Tusentals raketer

Hamas avfyrade under lördagsmorgonen tusentals raketer in i Israel från Gaza. Med hjälp av motorcyklar, pickuper, motoriserade segelflygplan och motorbåtar strömmade milismännen även in i israeliska gränsstäder som Ashkelon, Sderot och Ofakim.

Wrange håller också ögonen på Israels svar på attacken, landet har nu kallat in uppemot 300 000 reservister.

Israel har också som svar avfyrat raketer in i Gaza vilket raserat flervåningshus.

Israel har rätt att försvara sig, konstaterar de båda folkrättsexperterna, men landet måste försöka rikta sig mot militära mål, säger Wrange.

— Israel måste i sitt svar försöka hålla sig till militära mål och om det uppstår civila skador, vilket nog är svårt att undvika i Gaza eftersom det är så tätbefolkat, så måste de vara proportionerliga mot den militära nyttan.

Han fortsätter:

— Ren hämnd är inte ett godtagbart mål för militära operationer.

Kan bli markoperation

Risken är att Israel begår folkrättsbrott när man attackerar byggnader där Hamas gömt militär utrustning, till exempel i sjukhus. Hamas har också kidnappat civila från Israel – vilket i sig är olagligt inom ramen för krigets lagar.

— Det är ett väldigt svårt läge för Israel, och detta är en strategi från Hamas sida. Vad som är intressant är om det är en eventuell markoperation på gång, säger Ove Bring.

En ockupation av Gazaremsan eller delar av den skulle kunna bli aktuell och skulle möjligen vara rättfärdigad, enligt Bring.

— I synnerhet om den delen av Gaza är militärt betonad och att det finns en militär anledning att ta just den remsan, då skulle det som försvarsåtgärd vara okej.

Även en ockupation av hela Gazaremsan vore möjligtvis också motiverad, enligt Ove Bring.

— Är det rimligt att i sitt självförsvar ockupera ett helt område? Det var rimligt vid andra världskrigets slut, då ockuperades hela Hitlertyskland av de allierade staterna. Det var okej då. Även det här skulle kunna vara okej om det är en kortvarig ockupation, för all ockupation ska ta slut.