Dödstalet stiger efter tågolycka i Indien

En mamma och hennes dotter smugglar in en dödlig bomb i en kattbur. En joggande befälhavare skjuts ihjäl i en rysk park. Drönare når fram hela vägen till Kreml. Ukrainas underrättelsetjänster har drillats av CIA när de trappar upp en mer ljusskygg krigföring, enligt nya redogörelser.

33 lastbilar med nödhjälp in i Gaza

Fler än 30 lastbilar med nödhjälp körde in i Gaza på söndagen. Det är den största konvoj som kommit in i det krigsdrabbade palestinska området sedan möjligheten att få in bistånd öppnades för mer än en veckan sedan, uppger FN.