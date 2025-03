Ryssland vill inte ha vapenvila – avvisar förslaget

Ryssland vill inte ha en tillfällig vapenvila, skriver tidningen Financial Times .

Trumps sändebud landade i Moskva under torsdagen

Under torsdagen landade det amerikanska sändebudet Steve Witkoff i Moskva, där han skulle diskutera avtalet om en vapenvila som Ukraina och USA förhandlade fram under ett möte i Saudiarabien under tisdagen.