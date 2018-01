Teorierna har varit många rörande vad som egentligen hänt med Madeleine McCann. I slutet av förra året fick polisen ett viktigt tips efter att ha fått mer pengar för att bedriva utredningen.

Madeleine försvann spårlöst i Portugal 2007. Bild: Polisen

Hon var bara tre år gammal när hon försvann under mystiska omständigheter när familjen var på semester i Praia de Luz i Portugal år 2007. Här kan du läsa om fem teorier om vad som kan ha hänt med Maddie.



Madeleines föräldrar. Bild: TT

Nu har nya, extremt obehagliga, detaljer kommit fram rörande det väldigt omtalade försvinnandet. Men nyheten har ingenting att göra med Madeleine egentligen – utan med den privatdetektiv som föräldrarnaochanlitade efter den då treåriga flickans försvinnande.

Privatdetektiven Kevin Halligen ska, enligt The Sun, ha anlitat ett par med en dotter, som var jämngammal med Madeleine, för att gå runt på gatorna i Praia de Luz. Tanken var att använda den här unga flickan som lockbete för att lura fram de eventuella kidnapparna.

Den här nyheten har dykt upp igen i och med att den kritiserade privatdetektiven hittades död under mystiska omständigheter den här månaden. I en omtalad dokumentär vid namn "The conman and the McCanns" från 2014 berättar privatdetektiven Richard Parton upprört att:

– Barnet såg precis ut som Madeleine. Hon ska tydligen ha använts som lockbete.

Enligt honom anlitades en "lookalike" för att resa till Portugal med sina föräldrar.

Madeleines föräldrar blev 2008 kontaktade av Halligen som övertalade dem att anlita honom för att ta reda på var Maddy egentligen tagit vägen. Han skröt om att han varit anställd av både FBI och CIA samt att han hade extremt kunskap om Portugals undre värld.

Halligens bild syns i dokumentären "The conman and the McCanns". Bild: Channel 4

Men det hela var antagligen en stor bluff – och det är precis det ämnet som den tidigare nämnda dokumentären berör. Bland annat ska "unika satellitbilder från Praia de Luz" ha varit skärmdumpar från Google Earth.

Då hade han tjänat 300 000 pund (nästan 3,4 miljoner kronor) på sin bluff från de desperata föräldrarna.

För att ytterligare öka på dramatiken så hittades privatdetektiven Halligen som sagt oförklarat död på en adress i brittiska Surrey för en månad sedan. Polisen jobbar med fallet, men har i nuläget inga ledtrådar om vad som kan ha hänt.

Än så länge finns inga betydande spår efter Maddie. Bild: TT

I nuläget finns inga nya spår om var Madeleine McCann kan ha tagit vägen. Här kan du läsa om polisens senaste spår.

